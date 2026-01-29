La tragedia aérea ocurrida el miércoles 28 de enero en Norte de Santander, que dejó 15 personas muertas tras el accidente del avión de Satena con matrícula HK4709, sigue revelando elementos que hoy cobran especial relevancia para las autoridades que investigan el siniestro.

Salió a la luz un video grabado meses antes por una pasajera, quien había advertido presuntas irregularidades durante un vuelo en la misma aeronave que terminó estrellándose en zona rural de La Playa de Belén.

Se trata de Laura Isaza, comunicadora social, quien documentó su experiencia a bordo del avión en un registro audiovisual que hoy se ha convertido en una pieza clave para el debate público sobre si la tragedia pudo haberse evitado.

En el video, grabado durante un trayecto anterior entre Ocaña y Medellín, Isaza expresó su preocupación por el estado del avión y la sensación de inseguridad que tuvo durante todo el recorrido.

“Mi primera impresión en su momento fue que era un avión un poco viejo y feo para uso comercial. Casi que grabé todo el recorrido porque nunca me sentí segura”, relató la pasajera, en un testimonio que hoy causa conmoción tras confirmarse que se trata del mismo Beechcraft 1900 que se accidentó con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo.

En su video, Isaza no denuncia una falla técnica específica, pero sí deja constancia de una percepción persistente de riesgo, algo que, según expertos en seguridad aérea, suele ser tenido en cuenta dentro de los análisis posteriores a un accidente. La comunicadora aseguró que decidió grabar buena parte del vuelo precisamente porque sentía que algo no estaba bien.

Este testimonio cobra mayor peso ahora que la Aeronáutica Civil y los organismos de investigación avanzan en el análisis de los restos de la aeronave, hallados en el sector de Curasica, una zona montañosa y de difícil acceso en el municipio de La Playa de Belén. Allí, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Además, una imagen conocida tras el accidente mostró que el avión hizo una ruta errática en sus últimos minutos de vuelo, lo que sugiere que la tripulación habría intentado maniobras desesperadas antes del impacto. Ese dato técnico se suma ahora a los relatos de pasajeros que, como Isaza, habían sentido temor al viajar en la aeronave.

