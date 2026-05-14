El panorama de la educación superior en Colombia se sacudió con la reciente entrega de los resultados agregados de las pruebas Saber Pro 2025. Aunque el país suele mirar hacia la capital cuando se trata de excelencia académica, los datos más recientes del Icfes confirman un cambio de mando en la cima: la mejor institución del país, según este examen, se encuentra en territorio antioqueño.

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La Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) se consolidó como la institución con el desempeño más alto a nivel nacional. Los estudiantes de este centro educativo alcanzaron un puntaje promedio de 188 puntos sobre un máximo de 300 posibles. Este logro desplaza a los tradicionales gigantes de Bogotá y pone el foco sobre la calidad educativa de la región paisa en las competencias genéricas y específicas que evalúa el Estado.

En la segunda posición aparece la Universidad de los Andes. A pesar de haber registrado un crecimiento positivo en su promedio global —pasando de 184 puntos el año anterior a 187 puntos en esta edición—, la institución bogotana no logró recuperar el primer lugar.

Es importante anotar que, si bien la EIA lidera en las Saber Pro, los rankings internacionales suelen mantener a Los Andes como la mejor del país. Esto se debe a que listados globales evalúan dimensiones más amplias que un examen estandarizado, tales como la producción científica, la calidad de la docencia, el impacto de sus investigaciones y la reputación entre empleadores.

La competencia por los primeros lugares estuvo reñida, con diferencias mínimas entre las instituciones de élite. Así quedó el cuadro de honor de las universidades con mejores promedios:

Institución Puntaje promedio Universidad EIA (Medellín) 188 Universidad de los Andes (Bogotá) 187 Universidad Icesi / Universidad Nacional (Sede Bogotá) 183 Colegio de Estudios de Administración (Cesa) 182 Universidad de la Sabana / Universidad del Rosario (Bogotá) 180

Otras instituciones que lograron superar con creces la barrera de los 170 puntos incluyen a la EAFIT (179), la Universidad Nacional Sede Medellín (177) y la Universidad del Norte (176) en Barranquilla. El listado de alto rendimiento lo completan la Universidad Javeriana Sede Bogotá (175), el Externado (174) y la Escuela Colombiana de Ingeniería (172).

Más allá de los nombres propios, los resultados dejan una radiografía del estado de la educación en Colombia. El promedio global del país se situó en 148 puntos. Si bien es una cifra que muestra una tendencia al alza frente a los 146 puntos de 2024 y los 145 de 2023, el incremento sigue siendo leve.

El Icfes ha sido enfático en aclarar que estos datos no constituyen un ranking oficial, ya que la calidad educativa es un concepto multicausal que no puede reducirse a una sola prueba. No obstante, la medición de más de 200 instituciones (incluyendo técnicas y tecnológicas con las Saber TyT) sirve como un termómetro esencial para medir el nivel académico y los retos que enfrenta el sistema de educación superior en Colombia.

¿Cuánto vale un semestre en la Universidad EIA?

La Universidad EIA, reconocida por su excelencia académica en el departamento de Antioquia, se mantiene como una de las instituciones preferidas por quienes buscan formación en áreas técnicas y de innovación. Para los interesados en ingresar a sus programas de pregrado, el factor económico es determinante al planificar su futuro profesional.

Según datos recientes de la institución, el valor de la matrícula para programas de alta demanda, como ingeniería civil, se sitúa en los 14’790.000 pesos por semestre. Teniendo en cuenta que estas carreras tienen una duración promedio de 9 semestres, la inversión total aproximada para completar el ciclo profesional supera los 133’000.000 de pesos, sin contar ajustes anuales por inflación.

Actualmente, la EIA ofrece un portafolio de cerca de 15 carreras de pregrado, centradas principalmente en ingeniería y ciencias aplicadas.

Los estudiantes de esta universidad desarrollan sus actividades en la sede principal ubicada en el Alto de Las Palmas (Envigado), sobre la variante al aeropuerto José María Córdova. Este campus se destaca por su entorno natural y laboratorios de última tecnología, consolidándose como un referente educativo en el Valle de Aburrá.

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