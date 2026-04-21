La violencia no da tregua en el sur del país. Mientras el Ejército Nacional aún procesaba la pérdida de tres de sus hombres en Nariño, un nuevo y brutal ataque armado sacudió al departamento de Caquetá. En la noche de este lunes 20 de abril, una patrulla de la Policía fue emboscada en el municipio de Cartagena del Chairá, dejando un saldo preliminar de un uniformado muerto y varios heridos.

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El atentado ocurrió específicamente en el sector conocido como Cuatro Vientos. Según los primeros reportes de los habitantes de la zona, quienes grabaron con sus celulares el incesante sonido de las ráfagas de fusil, los delincuentes dispararon de manera ininterrumpida contra los policías que se movilizaban en el vehículo institucional.

Aunque la institución no ha entregado un parte oficial definitivo, versiones de medios locales indican que un policía perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que otros cuatro uniformados y un civil resultaron heridos por los impactos de bala. Algunos videos muestran el angustiante momento en que uno de los policías es trasladado de urgencia a un centro asistencial bajo fuego cruzado.

Este ataque en Caquetá se suma al “enjambre de drones” con explosivos que horas antes acabó con la vida de los soldados profesionales Andrés Álvarez Sierra, Darwin Gómez Gutiérrez y Brayan Galindo Amado en Ipiales, Nariño.

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El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, anunció un consejo extraordinario de seguridad y envió un mensaje contundente: “Hay que actuar de manera rápida con el Gobierno Nacional y el Ejército para afectar estas estructuras que están teniendo estas incidencias en el territorio”. El mandatario regional subrayó que la presencia militar en la frontera con Ecuador es real, a pesar de las críticas sobre la falta de control en la zona.

La situación de orden público en ambos departamentos mantiene en alerta máxima a las autoridades, quienes investigan si existe una coordinación entre los grupos armados para atacar simultáneamente en diferentes puntos del país.