Una fuerte explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, en el centro de China, dejó un saldo de al menos 21 personas muertas y 61 heridas, según reportes de autoridades locales y medios estatales.

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El incidente ocurrió en la ciudad de Liuyang, una zona reconocida por la producción de artículos pirotécnicos. La detonación provocó una emergencia de gran magnitud que obligó al despliegue inmediato de equipos de rescate y evacuación en el área afectada.

De acuerdo con la información oficial, la explosión tuvo lugar en horas de la tarde en una planta dedicada a la fabricación de fuegos artificiales. Las primeras imágenes difundidas mostraron estructuras destruidas y columnas de humo en el complejo industrial.

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#MUNDO Al menos 21 personas murieron y otras 61 resultaron heridas por una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia china de Hunan, en el centro del país.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/bIvkgZsZHL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 5, 2026

Autoridades investigan las causas del estallido

Las causas del incidente aún no están claras. Sin embargo, las autoridades chinas iniciaron una investigación para establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad o irregularidades en el manejo de materiales altamente explosivos.

Equipos de emergencia llegaron de inmediato a la zona, donde continúan las labores de inspección y atención de la emergencia. También se desplegaron unidades especializadas debido al riesgo que representa el almacenamiento de sustancias inflamables en el lugar.

La provincia de Hunan y la ciudad de Liuyang concentran una importante producción de fuegos artificiales, un sector que en los últimos años estuvo expuesto a incidentes similares.

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