En la tarde de este miércoles 6 de mayo se presentó una emergencia en el sur de Bogotá luego de una fuga de gas en el sector de la Carrera 10 con Calle 76 Sur. La situación activó los protocolos de atención y respuesta de las autoridades.

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De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el incidente se originó por el daño en una manguera de 2 pulgadas ubicada dentro de un parqueadero de la zona, lo que provocó alerta inmediata por riesgo de acumulación de gas.

Como medida preventiva, los organismos de emergencia ordenaron la evacuación de los residentes de dos torres de apartamentos cercanas, con el fin de evitar cualquier posible afectación mientras se controlaba la situación.

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Al lugar llegaron equipos especializados que aseguraron el área y realizaron las primeras verificaciones técnicas para identificar el alcance de la fuga. De forma paralela, se activó el personal técnico de Vanti, encargado de intervenir la red, controlar la emergencia y restablecer las condiciones de seguridad en el sector.

Las autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales en las edificaciones evacuadas. El perímetro permanece acordonado mientras avanzan las labores de control y revisión en la infraestructura de gas.

🚨Aseguramos el área de un parqueadero, por el daño en una manguera de gas de 2 pulgadas, en la Carrera 10 con Calle 76 Sur. Se evacuan residentes de dos torres de apartamentos por prevención. No se presentan personas lesionadas. Se activa Vanti. pic.twitter.com/ebdAVzc3Yd — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) May 6, 2026

Noticia en desarrollo…

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