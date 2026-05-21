Un nuevo caso de violencia enluta al municipio de Soacha, en Cundinamarca. Jonathan Steven Vega, de 33 años, fue asesinado en medio de un hecho que, según las primeras hipótesis y testimonios entregados por sus familiares, se habría desencadenado tras una discusión relacionada con el cobro de un arriendo.

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De acuerdo con información revelada por Citytv, el crimen ocurrió durante el fin de semana cuando la víctima llegó a una vivienda de su propiedad para reclamar el pago mensual del alquiler a quienes habitaban el inmueble.

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Sin embargo, lo que comenzó como un reclamo terminó convirtiéndose en un violento ataque. Según relataron allegados de Jonathan Steven Vega, los presuntos responsables lo habrían agredido brutalmente, causándole heridas de gravedad.

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Uno de los hermanos de la víctima narró al medio citado el dramático momento en el que llegó al lugar y encontró a Jonathan gravemente herido y perdiendo gran cantidad de sangre. De acuerdo con los testimonios conocidos hasta ahora, el hombre habría sido atacado con arma blanca.

Pese a la gravedad de las lesiones, Jonathan logró salir de la vivienda e intentó buscar ayuda recorriendo algunos metros por la calle. Sus familiares señalaron que alcanzó a avanzar mientras pedía auxilio a vecinos y conocidos del sector.

No obstante, el estado crítico en el que se encontraba le impidió continuar. El hombre se desplomó en plena vía pública y falleció antes de recibir atención médica.

La tragedia ha causado conmoción entre familiares y residentes de la zona, quienes exigen que el caso no quede impune.

“Les pediríamos que por favor nos colaboraran y nos hicieran más pronto la investigación, porque esto no se puede quedar en la impunidad”, expresaron familiares de la víctima en declaraciones recogidas por Citytv.

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Tras el homicidio, unidades de la Policía Metropolitana y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaron las labores de recolección de pruebas y verificación de cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades buscan establecer plenamente las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el paradero de los presuntos implicados para proceder con las respectivas capturas.

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