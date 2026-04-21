En la noche de este lunes, 20 de abril, Atlético Nacional sumó una nueva victoria en la Liga BetPlay, con la cual llegó a cuarenta puntos y se aleja de sus perseguidores en la tabla de posiciones.

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De hecho, el equipo dirigido por Diego Arias sumó una contundente victoria de 2-0 sobre Bucaramanga gracias a los goles de Andrés Román y Marlos Moreno, demostrando que está en un gran nivel competitivo y que tiene como principal objetivo sumar una nueva estrella, luego de no poder avanzar en la Copa Sudamericana.

Ahora, este resultado, más los otros que se han presentado en la fecha, dejó con una muy buena noticia al equipo antioqueño y es que ya garantizó una importante ventaja con respecto a sus rivales pensando en las finales.

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Cuál es la ventaja de Atlético Nacional

Y es que Nacional ya se volvió inalcanzable por varios equipos en la tabla de posiciones, por lo que se aseguró terminar en las primeras posiciones del todos contra todos.

Antes, eso al equipo le significaba el punto invisible, pero como en esta primera temporada no hay cuadrangulares, sino partidos de eliminación directa, la ventaja cambió.

Para este año, Nacional lo que garantizó fue cerrar sus llaves en condición de local, lo cual es muy importante porque contará con su hinchada al cierre de cada llave, ya sea cuartos, semifinal e incluso la final de la Liga BetPlay, en caso de avanzar.

Cabe recordar que hasta el momento, los únicos clasificados a las finales del fútbol colombiano son: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

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Además, Once Caldas y América de Cali están muy cerca, mientras que los que están luchando por esos últimos lugares son Internacional de Bogotá, Santa Fe, Cali, Bucaramanga, Millonarios y Águilas Doradas.

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