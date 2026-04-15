A muchos usuarios de Android les ha pasado: abren Netflix con la ilusión de terminar su serie favorita y la aplicación simplemente se niega a reproducir el contenido. Aunque usted esté al día con el pago, errores temporales, fallos en el internet o incompatibilidades del sistema pueden convertir su suscripción en un adorno.

Sigue a PULZO en Discover

Ante las constantes quejas, la plataforma de streaming publicó una guía de soporte para que los usuarios dejen de “pelear” con la pantalla. Aquí le resumimos los pasos clave para que Netflix vuelva a la vida en su celular:

Parece obvio, pero Netflix sugiere que el primer paso es apagar por completo el dispositivo (celular o tablet). Esto limpia los procesos en segundo plano que pueden estar “chocando” con la aplicación y restablece la memoria del equipo.

Si el reinicio no funcionó, es hora de ir a la configuración de su Android:

Lee También

Mantenga presionado el ícono de Netflix y entre a “Info de la app” .

Vaya a “Almacenamiento y caché” .

Seleccione “Borrar almacenamiento”. Ojo: esto cerrará su sesión y borrará las películas que tenga descargadas, así que asegúrese de tener su contraseña a la mano antes de hacerlo.

3. Desinstalar y volver a empezar

Si la aplicación sigue “terca”, lo mejor es borrarla del todo y volverla a bajar desde la Play Store. Esto garantiza que usted tenga la última versión disponible y elimina archivos corruptos que el paso anterior no pudo quitar.

4. El sistema operativo es clave

A veces el culpable no es Netflix, sino su propio teléfono. Si su versión de Android está desactualizada, la aplicación puede presentar bloqueos de seguridad. Revise en “Configuración” > “Actualización de software” si tiene alguna descarga pendiente.

5. ¿Es su internet?

Si nada de lo anterior sirve, el problema podría ser su módem. La plataforma recomienda apagar el enrutador durante 30 segundos y volverlo a conectar. Muchas veces el error de reproducción es simplemente un fallo en la red doméstica que no permite el flujo de datos necesario para el video en alta definición.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.