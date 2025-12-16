En medio de los retos de la economía nacional, el mercado del arriendo atraviesa uno de sus momentos más dinámicos y esta opción se consolida en Colombia como la alternativa preferida frente a la compra, impulsada por factores económicos y cambios en los estilos de vida.

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), la proporción de

hogares que viven en arriendo pasó de 34 % en 2018 a 40% en 2025, lo que evidencia un cambio estructural en las preferencias habitacionales del país, una tendencia creciente de acuerdo con El Libertador, experto en la operación de seguros de arrendamiento en el sector inmobiliario.

¿Por qué las personas prefieren el arriendo en Colombia?

Varios factores explican por qué más colombianos eligen el arriendo. En primer lugar, las altas tasas de interés y el requisito de ahorrar el 30 % del valor de la vivienda pueden limitar el acceso al crédito, especialmente en los estratos 1, 2 y 3, cuyos ingresos no crecen al ritmo de la inflación.

Ahora, 4 de cada 10 hogares vive en arriendo porque esta opción les permite adaptarse mejor a oportunidades laborales y evitar compromisos financieros de largo plazo.

El perfil del arrendatario también ha evolucionado. Hoy predomina un usuario entre 25 y 45 años, con ingresos medios de estratos 2 y 3, empleado formal o independiente con ingresos demostrables.

En este sentido, validar la información del arrendatario antes de firmar un contrato es clave en el proceso, que se hace a través de herramientas como el estudio de arrendamiento que están al servicio tanto del propietario como de las inmobiliarias.

Otra característica evidente en los hogares arrendatarios actuales es su tamaño: el 64 % está conformado por grupos de entre una y tres personas, con un crecimiento notable de los hogares unipersonales. En ciudades como Cali, por ejemplo, este tipo de hogar ya alcanza el 23%. En cuanto a preferencias, sobresalen:

Apartamentos entre 50 y 100 metros cuadrados.

Unidades nuevas o usadas de baja antigüedad.

Espacios para ‘home office’.

Zonas comunes como coworking, gimnasio o áreas verdes.

Alta aceptación de mascotas (67 % de los hogares).

“Hoy arrendar no es una opción transitoria; es una decisión estratégica para quienes buscan libertad, flexibilidad y una mejor calidad de vida”, aseguró Paola Suárez, vicepresidenta de Mercadeo en Seguros Bolívar y del ecosistema inmobiliario El Libertador – Ciencuadras.

¿Cuáles son los sitios con más arriendos en Colombia?

El 91,7% de los arrendatarios vive en zonas urbanas, priorizando acceso a transporte, servicios y educación. El mercado del arriendo crece especialmente en las ciudades, pero también en municipios satélite:

Medellín y Valle de Aburrá: fuerte llegada de nómadas digitales y profesionales jóvenes.

fuerte llegada de nómadas digitales y profesionales jóvenes. Bogotá: mayor densidad laboral y educativa; es el mercado de arriendo por necesidad más grande del país.

mayor densidad laboral y educativa; es el mercado de arriendo por necesidad más grande del país. Cali y Barranquilla: dinamismo económico y costos moderados.

dinamismo económico y costos moderados. Eje Cafetero (Pereira, Manizales): mejor calidad de vida y arriendos asequibles.

mejor calidad de vida y arriendos asequibles. Municipios como Rionegro, Sabaneta y Floridablanca: atractivos por ofrecer espacios amplios y precios menores, conectados con ciudades principales.

Los apartamentos concentran la mayor demanda y rotación. En 2025, la búsqueda de apartaestudios se duplicó, pasando de 2,8 % a 5,7 %, un fenómeno impulsado por estudiantes, jóvenes profesionales y nómadas digitales.

Por otro lado, los inmuebles más solicitados son los de 0 a 5 años de antigüedad, que representan cerca del 30 % de las búsquedas totales. Esta preferencia en el arriendo de estos inmuebles está vinculada a una nueva forma de vivir, que incluye una mayor movilidad laboral entre ciudades, evitar

deudas a largo plazo, la búsqueda de bienestar y experiencias sobre la propiedad, entre otros.

