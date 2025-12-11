Así como hay alerta para propietarios de algunos vehículos, una mirada a las denominadas ‘red flags’ en el negocio del arrendamiento en Colombia dejó en evidencia amenazas en un modelo que ha crecido cada vez más.

El mercado inmobiliario digital en Colombia se encuentra en su punto más alto, tan solo en el primer semestre del 2025, Fincaraíz indicó que registró más de 38,7 millones de visitas, con un promedio mensual de 5,15 millones de usuarios activos y 7,7 millones de consultas, un crecimiento en el interés de los ciudadanos por encontrar vivienda a través de los canales digitales.

En términos financieros, la búsqueda de inmuebles se concentra en los estratos 3 y 4, donde los precios promedios oscilan entre 2,5 y 3,5 millones mensuales.

En un informe hecho por ese portal, se reveló que este aumento en la actividad inmobiliaria también está inclinada por la vivienda usada y los arriendos, que hoy representan más del 70% de la demanda habitacional, con una mayor preferencia por apartamentos de una o dos habitaciones.

Por lo mismo pusieron la lupa en errores frecuentes al momento de publicar o evaluar un inmueble, lo que puede afectar la credibilidad del aviso y así disminuir las posibilidades de concretar un negocio de arriendo. Estas son algunas de las principales ‘red flags’ que se identificaron:

algunos propietarios evitan especificar en el área total, lo que impide a los clientes conocer si el espacio se ajusta a sus necesidades. Descripción sin detalles: la ausencia de información detallada lleva a los

la ausencia de información detallada lleva a los clientes a descartar el inmueble, ya que no conocen cómo se puede ajustar a sus necesidades. Ejemplo, si cuentan con ascensor, si es interior o exterior, entre otras. Falta de fotos de espacios claves: la carencia de imágenes completas

la carencia de imágenes completas reduce la confianza y dificulta que los usuarios evalúen si la vivienda se adapta a lo que buscan. No mencionar el piso y la torre: en propiedad horizontal, esta información

en propiedad horizontal, esta información es esencial, ya que esta ausencia provoca dudas y desinterés inmediato. No mencionar las políticas sobre el permiso de mascotas: actualmente,

actualmente, las familias cuentan con mascotas como integrantes del núcleo y al no aclarar si están permitidas pueden desincentivar el interés de los usuarios. Qué está incluido en el precio del inmueble: la información como el

la información como el canon, la administración, el parqueadero o depósito debe quedar clara desde el comienzo para así evitar confusiones en el presupuesto del usuario. No detallar los requisitos para arrendar: dentro de la información que es

dentro de la información que es indispensable para los clientes al momento de ejecutar un negocio de un inmueble es conocer si se necesita fiador, póliza, documentos específicos, tiempos de aprobación para así evitar confusiones de alguna parte. Aviso sin actualización reciente: las publicaciones desactualizadas

las publicaciones desactualizadas generan desconfianza y pueden hacer perder oportunidades si la disponibilidad ha cambiado. No mencionar las limitaciones del conjunto residencial: las restricciones

las restricciones de horarios, el acceso a zonas sociales, las políticas de acceso a parqueaderos de visitantes, ingreso de domiciliarios, políticas de ruido deben ser claros desde el inicio de realizar un negocio ya que evitará conflictos posteriores. Descripciones exageradas: las promesas excesivas o atributos inflados

Frente a estos errores frecuentes, se recomienda a los propietarios proporcionar información completa, clara y actualizada en sus avisos de arriendo. Esto no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino que incrementa la visibilidad del inmueble, fortalece la confianza del arrendatario o comprador y acelera los tiempos de cierre de negocio.

“Debido al incremento de búsqueda de vivienda en Colombia, hemos realizado ajustes y cambios en las herramientas para que las publicaciones sean más completas, claras y de calidad. Nuestro objetivo es elevar la transparencia en la información y fortalecer la confianza de los usuarios para impulsar un mercado inmobiliario más competitivo y confiable”, explicó Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz.

Cabe recordar que entre los factores determinantes están la disponibilidad de áreas verdes, conectividad vial, seguridad y ubicación estratégica. A su vez el portal indicó que las ciudades con mayor demanda habitacional orientada al arriendo en el 2025 en Colombia han sido Bogotá, con el 73 %, seguida de Medellín (70 %) y Cali (67 %). Incluido en ciudades intermedias como Bucaramanga (60 %) y Barranquilla (56 %).

