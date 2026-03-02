Las empleadas del servicio doméstico en Colombia cuentan con derechos laborales fundamentales que, en ocasiones, suelen ser desconocidos por sus empleadores. Uno de los más importantes es la entrega de la dotación, una prestación de ley que debe cumplirse periódicamente para garantizar las condiciones óptimas de su labor.

Según lo estipulado por el Ministerio de Trabajo, esta dotación está compuesta por un par de calzado y un vestido de labor (pantalón y camisa). Este beneficio debe entregarse cada cuatro meses, pero no aplica para todos los casos. Para acceder a él, la trabajadora debe devengar una remuneración mensual igual o inferior a dos salarios mínimos legales vigentes y haber cumplido, como mínimo, tres meses de servicio continuo.

De acuerdo con el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo, los empleadores tienen fechas límite estrictas para hacer estas entregas:

30 de abril.

31 de agosto.

20 de diciembre.

Es vital recordar que la dotación debe ser entregada exclusivamente en especie. La ley prohíbe compensar este beneficio con dinero en efectivo. Para evitar futuros inconvenientes legales, se recomienda que tanto el empleador como la empleada firmen un acta de entrega como constancia escrita del cumplimiento de la obligación.

¿Cuál es la diferencia entre una dotación y un uniforme en Colombia?

En el entorno laboral colombiano, es común confundir los términos dotación y uniforme. Sin embargo, de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, existen criterios legales específicos que los distinguen, basados principalmente en el salario y la finalidad de las prendas.

La dotación se define como una prestación social consistente en la entrega de un par de zapatos y un vestido de labor. Este beneficio es obligatorio para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Su objetivo es retribuir al empleado con el vestuario necesario para desempeñar su cargo sin afectar su patrimonio personal.

A diferencia de la dotación, los uniformes o elementos de trabajo se otorgan con el fin de que el empleado cuente con la protección necesaria para desarrollar sus funciones de manera segura. Estos elementos se entregan según los riesgos de la labor y no están condicionados al nivel salarial del trabajador, pues su naturaleza es técnica y de seguridad industrial.

¿Qué pasa si no doy dotación en Colombia?

En Colombia, la entrega de dotación (calzado y vestido de labor) no es un regalo, sino una obligación legal para los empleadores que cuentan con trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales. Según el Código Sustantivo del Trabajo, estos elementos son herramientas esenciales para el correcto desarrollo de las funciones contratadas.

Sin embargo, persiste la duda sobre qué consecuencias enfrenta una empresa que incumple con esta entrega. Al respecto, la jurisprudencia de las altas cortes ha aclarado que no suministrar la dotación no genera una sanción moratoria automática, como sucede en otros casos de pagos laborales pendientes.

En su lugar, el incumplimiento da lugar a una indemnización. Esto significa que, si el vínculo laboral termina y el empleado no recibió los implementos, el empleador deberá pagar una suma de dinero que compense el valor de lo que no se entregó. Dicha cifra busca reparar el gasto en el que pudo incurrir el trabajador para proveerse su propia ropa de trabajo o el perjuicio de no haber contado con ella.

