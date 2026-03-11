El conteo oficial de votos luego de las elecciones del pasado domingo avanza en todo el país, pero el proceso ya empezó a levantar polémica entre algunos partidos políticos. El Centro Democrático señaló presuntas irregularidades durante los escrutinios en Antioquia y advirtió que podrían presentarse maniobras para modificar resultados que, según la colectividad, ya fueron definidos en las urnas. La alerta surgió mientras los testigos electorales de diferentes partidos siguen atentos al proceso en cada región.

Sigue a PULZO en Discover

La advertencia fue hecha por el concejal de Medellín Sebastián López, vocero del Centro Democrático, quien lanzó fuertes acusaciones contra el Pacto Histórico. El dirigente aseguró que su partido teme que se repita un episodio similar al que ocurrió hace algunos años en la disputa por una curul en la Cámara de Representantes.

“Quiero enviarle un mensaje a todos los partidos políticos en Medellín y en Antioquia. Pilas que el Pacto Criminal Histórico está haciendo lo mismo de hace cuatro años”, dijo López. El concejal agregó que en ese entonces se habló de la aparición de miles de votos durante el escrutinio y afirmó que eso terminó afectando a su colectividad.

Lee También

¡Grave denuncia! Atención a todos los partidos y movimientos políticos en Medellín y Antioquia: el Pacto Criminal Histórico adelanta fraude electoral con los votos nulos, no marcados y en blanco, cambiándolos como si fueran votos a favor de ellos.

Ya lo hicieron hace cuatro años… pic.twitter.com/EPgWMUImyp — Sebastián López V. (@sebaslopezv) March 11, 2026

El vocero también recordó el caso del exrepresentante John Jairo Berrío y aseguró que el Centro Democrático llevó esa disputa ante la justicia. “Estuvimos todo un año en el Consejo de Estado demostrando ese fraude y le devolvieron la curul al Centro Democrático y se la quitaron al Pacto criminal Histórico”, manifestó López.

De acuerdo con la versión del concejal, el supuesto mecanismo estaría relacionado con cambios en los registros de votos nulos, en blanco o no marcados dentro de los formularios electorales. Según explicó, esos ajustes podrían influir en la distribución final de curules durante la etapa de escrutinio. El dirigente pidió a los partidos y testigos electorales mantener vigilancia permanente sobre el conteo en Antioquia.

Lee También

Los señalamientos también se extendieron a otras regiones del país. El representante electo Jaime Arizabaleta solicitó la intervención de la Procuraduría ante posibles anomalías detectadas en municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, Cali y Jamundí.

“A este clima de hostilidad se suman las múltiples alertas y reportes directos de nuestros testigos electorales, quienes han señalado situaciones irregulares que amenazan con comprometer la publicidad del escrutinio”, señaló Arizabaleta.

Por su parte, el Partido Conservador también habló de inconsistencias en el departamento de Córdoba. Según indicó la colectividad, algunos formularios E-14 tendrían “tachaduras, enmendaduras y sumatoria que no coincide”, situaciones que —según el partido— estarían afectando su votación durante el proceso de escrutinio.

* Pulzo.com se escribe con Z