green

En una entrevista que dio la semana pasada a Entre notas y más, Danna, que hace poco se convirtió en madre, confesó que Roberto sí quería que tuvieran algo, pero ella no, pues estaba aún enamorada de su exnovio, a tal punto que su aparición en el espacio de RCN fue para que esa persona la viera.

“Cuando yo lo conocí a él, yo andaba enamorada de mi ex. Yo le decía: ‘Es que yo no puedo salir contigo’, él me rogaba, me decía: ‘Tengamos algo, tengamos un cuento, usted me parece muy linda’. Yo le decía: ‘Puede ser, puede que lo intentemos, pero no va a funcionar, porque yo estoy todavía enamorada de mi ex, yo estoy saliendo en la televisión para que mi ex me vea, no por usted’”, detalló Sultana sobre los primeros acercamientos que tuvieron.

Enseguida, agregó que Velásquez se hizo amigo de sus amigos y hasta accedió a acompañarla a un bar LGBT, a donde temía ir porque pensaba que alguien se podría sobrepasar con él.

“Yo le dije, ‘no le pasa nada, eso se agarra de la mano mía y ya, nadie le va a decir nada’. Entonces, la gente asumía que él era mi novio […] Quizá yo sí me emborrachaba y le daba los picos y la cosa, pero nunca yo quería tener algo con él. Él sí lo quería tener conmigo, porque me decía: ‘Tengamos algo, tengamos algo’”, recordó Danna en la entrevista con Wilson Ortiz.

Eran tantas las ganas de Roberto de tener algo con ella que hasta le daba privilegios en el programa en el que se conocieron, pero ni así logró ganársela.

Al final de la historia, Danna terminó incluso decepcionada de él, pues le pareció de mal gusto lo que salió a decir sobre ella: “A mí me gustan los hombres, y él demostró que es una completa mariquita al venir a decir en un medio de comunicación que yo le practiqué sexo oral. Un hombre real no habla de lo que una mujer le pudo haber hecho en la intimidad, sea verdad o sea mentira. Cuando un hombre habla, eso le está diciendo a hombres y mujeres, que es una mariquita. Eso es lo que yo pienso de él”, concluyó.

Esta es la entrevista completa en la que Danna Sultana aclaró qué fue lo que pasó con Roberto Velásquez (a partir del minuto 36:36):

La nueva vida familiar de Danna Sultana

Actualmente, Danna disfruta del hogar que formó con Esteban Landrau, un hombre trans con quien tuvo a su bebé Ariel, a quiene esperan educar sin prejuicios.

Recientemente mostró la cara del menor en redes sociales y las reacciones fueron muy positivas, incluidas las de famosas como Carolina Cruz y Yaneth Waldman.

En el registro civil, Danna aparece como mamá y Esteban como papá, gracias a que el cambio de documentos lo habían hecho ambos antes del nacimiento de su heredero, llegada a este mundo que celebró hasta Ricky Martin.