César Camargo, presidente del Deportes Tolima, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol, en Caracol Radio, hablando sobre la actualidad del club, a quién le gustaría enfrentar en una posible final y también aseguró que le daría otra oportunidad a Sebastián Villa. Mackalister Silva deslumbró en Cali: Hinchas de América le pidieron fotos en el Pascual.

El presidente del equipo ‘Pijao’, afirmó que, en caso tal de llegar a una hipotética final, le gustaría enfrentarse al América de cali, ya que es uno de los equipos grandes al que no le han ganado en instancias decisivas: “Yo creo que será (la final) América vs. Tolima. (América) Es uno de los pocos equipos grandes que nos falta por enfrentar en la final y ganar. Nos falta Junior y América”.

Acerca de Sebastián Villa, César Camargo aseguró que, el dinero que les corresponde de su ficha, está en una situación complicada: “Esa platica está embolatada. Nosotros tenemos el 30%. No ha sido un tema fácil. He tenido varias conversaciones con la gente de Boca y todavía no tenemos luz verde al final del túnel, desafortunadamente para Sebastián, primero que todo, y para el club”.

El presidente también afirmó que le daría otra oportunidad a Sebastián en el Tolima: “Nosotros tenemos que respetar, inclusive Boca y nosotros, tenemos que respetar el derecho al trabajo de él. Él no ha sido vencido aún en pleito. Está en una segunda instancia en su primer pleito y en su segundo apenas está comenzando. Todos tienen derecho a trabajar y Sebastián no puede ser la excepción”.

David González: “Hicimos una evaluación de los técnicos en este momento y hubo varios, varios llegaron a las instancias finales de entrevistas y pruebas, pero la verdad, lo determinante fue la entrevista final que tuvimos con él. Nos sentimos muy cómodos. Es un hombre muy preparado y con hambre de triunfo cómo la tenemos nosotros. Creo que eso llegó, aportó y hoy estamos en las finales”.

Quiénes más estuvieron: “Muchos profes, pero no me gusta mencionarlos. Hay técnicos de muy buen nivel, tanto colombianos, como del exterior. Todos muy calificados, pero nos sentimos muy bien con el profe González”.

Vínculo a largo plazo: “Uno tiene que alejarse un poquito de comentarios, redes y todo eso. Creerse el cuento uno mismo. Si no, no logra ser y la presión es muy grande. Hay algo que nos ayudó muchísimo en la consecución de técnico y es que tenemos una historia creíble. El caso de Gamero, a él nos tocó sacarlo en tanqueta varias veces, no todo fue color de rosa. El caso de Hernán, el algún momento, fue último. Nosotros tenemos esa carta de presentación, de entrenadores que han durado tres, cuatro, cinco años con nosotros, en las buenas y en las malas. Un entrenador cunado llega al Tolima, sabe que lo respaldo, que está conmigo y que estamos en las buenas y en las malas, en un proyecto”.

Juan Cruz Real: “El profe renunció. Yo lo hubiera aguantado más tiempo, pero el profe Juan Cruz tomó la decisión esa noche y nos tomó por sorpresa. No estábamos esperando la renuncia de él”.

David González: “Nosotros contratamos a término indefinido siempre. Es algo común, es algo de nuestras políticas. Queremos que él (David González) se quede con nosotros muchos años. Se ha venido preparando para esto, con su familia y está pensando a largo plazo, igual que nosotros con él”.

Sintió la presión al contratar a David González: “Esas cosas siempre pasan, pero creo que un dirigente deportivo tiene que tener la templanza, y si está convencido, tiene que sostener. A veces no se dan los resultados, también es un juego. Las cosas no tienen por qué darse, pero estábamos convencidos de que las cosas se estaban dando, que el trabajo era el correcto, que los jugadores tenemos eran talentosos y era tiempo de madurar, de que el equipo se consolidara”.

En qué extraña a don Gabriel: “En muchísimas cosas. Era muy divertido oírlo negociar por jugadores. Todo un personaje en el tema”.

Cuánto vale hoy el Tolima: “Es una nómina costosa. Es la cuarta o quinta nómina más costosa del país en este momento. Hacemos un esfuerzo muy grande por mantener la nómina y que el equipo sea administrativo y financieramente viable, como lo es en este momento. Es un esfuerzo titánico”.

Cómo hacer para que la gente vaya al estadio: “Yo siempre hablo bien de mi hinchada. Es la mía, es la que quiero y la que apoya el equipo. Seamos mil o diez mil, ahí estamos. Con lo que nos hemos movido en mercadeo, medio y redes, hemos aumentado significativamente la cantidad de público en el estadio. Casi el doble del año pasado, sin contar copas internacionales”.

Cómo está económicamente el club: “Nosotros seguimos participando a copas internacionales, esperamos clasificar a la sudamericana este año. El equipo sigue siendo administrativamente y financieramente sólido. Continuamos con nuestros planes de inversión, esta mañana firmé la licencia de construcción de nuestros planos del centro de alto rendimiento, que se construirá en la sede, y el proceso del hotel es con un tercero. Lo que corresponde con nosotros, el equipo sigue adelante y sigue su rumbo como está trazado”.

De los jugadores que vendieron, ¿tienen porcentaje de alguno?: “No, no es usual que lo hagamos. La venta de Campaz fue definitiva y no nos gusta terminar dependiendo de otro. Preferimos pájaro en mano que cien volando”.

