Sosa le dijo al medio que Alexis Sánchez la conquistó mediante conversaciones de chat y luego la desilusionó: “Me escribió en el Instagram y luego me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo porque creí en él y en sus mentiras”.

“Me envió pasajes para viajar junto a él, pero no fui. Le dije que si iba, tenía que ser como alguien a quien mostrar. No iba a ser una más del montón, para un ratito y listo”, agregó.

Luego, explicó que ella no es la única mujer con la que Sánchez se porta así: “Ya no estoy para perder mi tiempo. Él no puede estar bien haciendo esas cosas de llamarme, ponerse celoso, llorar, tirarse por el suelo, de hacerme la cabeza sicológicamente y luego hacer lo mismo con mis amigas y otras personas también. Lo que me hizo duele, me siento destruida”.

Sánchez, por su parte, se separó el año pasado de la actriz Mayte Rodríguez, acaba de salir de una lesión y viene de sufrir la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Champions frente al Barcelona, serie en la que alcanzó a jugar unos minutos.

Acá, algunas fotos de la modelo con pasado en Play Boy y quien no para de demostrar su fanatismo por el Real Madrid: