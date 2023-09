Fernando Jaramillo habló en 6 AM de Caracol Radio, aliado de Pulzo, sobre la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y 29 equipos profesionales por presunta cartelización en la liga femenina. Entre tanto, el directivo aseguró que van a dar las explicaciones pertinentes ante las autoridades, así como también hizo un llamado a aquellos que critican pero no apoyan el desarrollo del mismo.

Respecto al tema de la cartelización, negó tal situación en el campeonato, aclarando que tampoco hay un tope salarial. “No me notificaron. No me puedo referir a puntos puntuales del pliego. No hay cartelización desde lo que significa el tratamiento laboral que tenemos con las jugadoras profesionales”.

(Vea también: Darían golpe a las apuestas deportivas en Colombia, por partidos de fútbol amañados)

Por su parte, resaltó que las futbolistas tienen todas las garantías laborales. “Sí las tienen, estamos cerrando todas las brechas, no solo de condiciones laborales sino de las garantías ara jugar al fútbol. El futbol femenino viene desde 2017, hay muchas cosas por mejorar para cerrar brechas, pero en el tema laboral se les respetan sus derechos que tienen como trabajadoras”.

Jaramillo hizo un llamado al apoyo por parte de la empresa privada, así como realizó una crítica constructiva a los medios de comunicación, que en muchas ocasiones, cuando llega el momento de la competencia “ni siquiera están enterados quién va liderando la liga o qué partidos se han jugado”.

“Le pongo el ejemplo de la liga del semestre pasado. Inicialmente habíamos hecho una labor comercial interesante, teníamos casi 4 patrocinadores y esos cuatro se nos bajaron del bus. Nos rasgamos las vestiduras con el futbol femenino, que lo tenemos que apoyar, que está abandonado, a pesar de los buenos resultados que nos dan a nivel internacional”, inició diciendo el vicepresidente de la FC.

“Toda esa carga le cae a los directivos, diciéndoles que no se hace lo suficiente que no les importa el futbol femenino. No encontramos reciprocidad de la empresa privada, ni mucho apoyo. No hay divulgación, no hay apoyo, no hay apoyo del sector privado. El Gobierno está interesado en apoyar y tenemos que trabajar juntos para desarrollar el fútbol femenino. Hay contradicciones, nos abren una investigación a los que hemos apoyado el fútbol femenino. Para muchos clubes, no produce ninguna utilidad, sin embargo, insistimos en el fútbol femenino. La mayoría de los ingresos del fútbol femenino vienen del fútbol masculino. Hay muchas contradicciones”, agregó al respecto.

¿Por qué se están programando partidos tan tarde? Esto es porque tenemos que programar tantos partidos y el horario de la 2, en regiones cálidas, no la podemos usar y eso nos ha llevado a programar partidos a esas horas. Vamos a ver cómo nos acomodamos.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.