Once Caldas es el equipo sensación del momento, pues con su victoria sobre Huracán tanto en la ida como en la vuelta, es el único equipo nacional que sigue en la Copa Sudamericana y por eso desde Manizales hay tanta ilusión.

Y es que en el juego de vuelta del compromiso contra el cuadro argentino, los dirigidos por el ‘Arriero’ Herrera salieron con mucha determinación, ganas y un gran nivel de juego para sacar las diferencias necesarias para avanzar de ronda.

Este fue el resumen del encuentro:

Ahora se medirá ante Independiente del Valle de Ecuador, pero independientemente del resultado, lo cierto es que lo conseguido hasta ahora ha sido bien llamativo, especialmente en el ámbito económico.

Cuánto ha ganado el Once Caldas en la Copa Sudamericana

Y es que debido a sus victorias desde la fase previa- recordando que eliminó a Millonarios antes de la fase de grupos- el equipo de Manizales ha sumado más de 3 millones de euros, lo que se traduce en 13.700 millones de pesos.

Así lo explicó el periodista Felipe Sierra, quien desengranó esa suma así:

Fase previa: 225.000 dólares.

Fase de grupos: 900.000 dólares.

4 victorias en fase de grupos: 460.000 dólares.

Play Offs: 500.000 dólares.

Octavos de final: 600.000 dólares.

Cuartos de final: 700.000 dólares.

Esta es una suma muy importante que ayudará al equipo en los próximos meses, ya que la dirigencia lo puede usar para adquirir más jugadores y fortalecer la plantilla, mejorar la infraestructura del club o incluso saldar deudas que tenga pendientes.

Cuándo son los partidos de Once Caldas de la Copa Sudamericana

Ahora, el equipo de Caldas se enfocará en su próximo duelo que no será nada sencillo, ya que se mide contra Independiente del Valle de Ecuador en los cuartos de final. Las fechas de estos partidos, según la Conmebol, serían:

Juego de ida (Ecuador): 16, 17 o 18 de septiembre.

Juego de vuelta (Colombia): 23, 24 o 25 de septiembre.

