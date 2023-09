El técnico del Real Madrid asumió con rotundidad la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid (3-1), la primera de la temporada, y la explicó por un “problema defensivo” y no ofensivo, a la vez que admitió su responsabilidad en el fracaso de los suyos al declarar que la culpa es suya.

“La culpa es mía”, aclaró Carlo Ancelotti, además mencionó que “El dibujo del equipo no ha cambiado. Hemos empezado en el rombo con Modric de mediapunta. Ha pasado que no hemos empezado bien el partido. No hemos defendido bien. Hemos sido frágiles en nuestra área. No hemos sido contundentes. Se han adelantado 2-0 y han jugado el partido que querían, defendiendo bien y con transiciones rápidas. El Atlético sabe jugar muy bien así. Es uno de los mejores defendiendo”, justificó.

El entrenador confesó que es un problema importante que deben afrontar el hecho de que los rivales se adelanten en el marcador. “Es un tema importante. Son muchas las veces que los rivales se han adelantado pronto. Tres veces se han adelantado y hemos remontado. Hoy hemos estado cerca de remontar pero con el 3-1 se ha acabado el partido”.

Preguntado por el motivo de la ausencia de Joselu en el once titular, Ancelotti, a quién Lula da Silva no quiere ni verlo, señaló que pensaba tener más control de balón con un centrocampista más. “Ha sido un problema de fragilidad defensiva. No ha sido una buena noche en el aspecto defensivo. No me meto en individualidades. No hemos defendido como de costumbre”, volvió a incidir.

“Los tres goles han sido una fotocopia. Una ruptura para abrir los centrales y no estábamos bien colocados en el área. Normalmente entra más el lateral izquierdo o el pivote para ser compacto, pero no hemos sido compactos en ninguno de los tres goles”, añadió.

El técnico italiano no escatimó elogios hacia su rival, “el Atlético es uno de los equipos que defiende mejor, no sólo en España. Es sólido atrás muy organizado, fuerte en los duelos. No es fácil buscar espacios. Ha sido un problema defensivo y no ofensivo”.

Sobre el cambio de Modric y si éste se pudiese sentir señalado, Ancelotti declaró. “Nosotros no señalamos a nadie y señalar a Modric me parece un poco demasiado. He intentado meter un poco más en la delantera para jugar más para centros porque estábamos perdiendo”.

“Lo podía haber hecho mejor, es bastante claro. Cuando el equipo no hace los que tiene que hacer es mi responsabilidad, pero tengo la espalda muy larga. No hay problema. Tomarse la responsabilidad es lo mínimo. La culpa es mía. Estamos tristes y enfadados, pero hasta ahora lo habíamos hecho muy bien”.

