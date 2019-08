Por lo anterior, Dos Santos aseguró mediante un video en su canal de YouTube que es necesario que cada una explore su cuerpo y no espere a que un extraño le enseñe cómo responde cada rincón de su anatomía.

Así que para dar una idea más cercana de cómo autoerotizarse, la experta recomendó que cuando la mujer esté sola, se bañe y acaricie su cuerpo. A la hora de aplicarse una crema corporal, que sienta sus caricias para relajarse completamente.

Para empezar con la estimulación del clítoris, Flavia aconsejó usar un lubricante a base de agua, aplicarlo sobre un dedo y luego con este hacer masajes sobre la zona y pensar en esas fantasías que despiertan su excitación o las personas que pueden despertar su interés; todo es válido.

Luego, deberá seguir estimulando el órgano con un dedo, dando masajes en diferentes direcciones hasta encontrar la forma qué más disfruta; de vez en cuando también podrá introducirlo en su vagina, pues con suerte ya estará muy lubricada.

Si con estas caricias aún no logra llegar al orgasmo, podrá usar un vibrador pequeño sobre la zona, esto garantizará que alcance el clímax si aprende a disfrutar de sí misma y si no se cohíbe a la hora de sentir, pues “el orgasmo no es sobre venir, es sobre irse“. Cuando sienta que está alcanzándolo, no se detenga.

Luego de que llegue la primera vez al punto máximo de placer, va a notar que no hay ningún problema con esto y seguramente se dedicará a disfrutar sin tanto problema.

Esta es la explicación: