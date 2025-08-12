Detrás de los misterios del diario vivir, uno de los momentos claves para los amantes de las estrellas se presenta en agosto y tiene la posibilidad de que sea disfrutado desde Colombia.

¿Qué es la lluvia de estrellas Perseidas?

La lluvia de estrellas Perseidas es un fenómeno astronómico anual causado por la órbita de la Tierra a través de los restos de escombros del cometa Swift-Tuttle. Cada año, entre julio y agosto, nuestro planeta cruza esta nube de polvo y pequeñas partículas que se queman al entrar en la atmósfera a gran velocidad. Este proceso crea el espectáculo luminoso que vemos como “estrellas fugaces”.

Se las conoce como ‘Perseidas’ porque, desde la perspectiva de la Tierra, los meteoros parecen originarse en la constelación de Perseo. Este evento es una de las lluvias de estrellas más esperadas del año, ya que es conocida por su alta frecuencia y el brillo de sus meteoros. Su punto máximo de actividad suele ser entre el 12 y 13 de agosto.

Lee También

¿Qué hacer para ver la lluvia de estrellas Perseidas desde Colombia?

Si bien es posible ver la lluvia de estrellas Perseidas desde Colombia, aunque la visibilidad no es tan espectacular como en el hemisferio norte, donde se observa mejor.

Las Perseidas son una de las lluvias de meteoros más importantes del año y son conocidas por ser muy activas. Ocurren cuando la Tierra pasa a través de los escombros que deja el cometa Swift-Tuttle.

La lluvia de estrellas tiene su punto máximo de actividad entre el 12 y 13 de agosto. Para una visualización óptima desde Colombia, se recomienda seguir estos pasos:

Momento de observación: es mejor mirar durante las horas previas al amanecer. La mejor ventana de tiempo es después de la medianoche y hasta antes de que el sol salga, ya que el cielo estará más oscuro y sin el resplandor de la luna.

es mejor mirar durante las horas previas al amanecer. La mejor ventana de tiempo es después de la medianoche y hasta antes de que el sol salga, ya que el cielo estará más oscuro y sin el resplandor de la luna. Dirección: la constelación de Perseo, de donde parecen originarse los meteoros, no es visible en latitudes ecuatoriales. Sin embargo, se pueden ver las estrellas fugaces mirando hacia el noreste en el horizonte.

la constelación de Perseo, de donde parecen originarse los meteoros, no es visible en latitudes ecuatoriales. Sin embargo, se pueden ver las estrellas fugaces mirando hacia el en el horizonte. Condiciones: buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica de las ciudades. Cuanto más oscuro sea el cielo, más estrellas fugaces se podrán observar. No se necesita ningún equipo especial, solo paciencia y mirar hacia el cielo.

¿Dónde ver ‘online’ la lluvia de estrellas Perseidas en 2025?

Aunque el mejor modo de ver la lluvia de estrellas Perseidas es a simple vista y desde un lugar con poca contaminación lumínica, si no se puede hacer en persona, existen transmisiones en vivo que te permiten disfrutar del espectáculo online. Varios observatorios, agencias espaciales y canales de divulgación científica ofrecen coberturas especiales durante el pico de actividad.

Una de las opciones más populares es el Virtual Telescope Project, que suele ofrecer una cobertura internacional gratuita con cámaras de alta calidad en diferentes partes del mundo. Estos proyectos son ideales, ya que te permiten ver la lluvia de estrellas desde lugares con cielos oscuros, sin importar dónde te encuentres.

Otra opción es buscar en plataformas como YouTube. Muchos canales de astronomía, como el canal Skylife, o incluso agencias como la NASA, suelen hacer transmisiones en vivo durante las noches del pico de actividad. Estas transmisiones no solo muestran la lluvia de estrellas en tiempo real, sino que también suelen incluir comentarios de astrónomos y expertos, lo que enriquece la experiencia con datos científicos e información sobre el fenómeno.

El pico de las Perseidas en 2025 ocurre en la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. Si bien la luna, que estará en fase menguante, podría dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles, las Perseidas son conocidas por producir “bolas de fuego” y meteoros muy brillantes que podrán ser vistos con claridad, incluso con la luz lunar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.