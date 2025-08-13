En la historia de la humanidad, los aromas han jugado un papel central en la identidad cultural y personal. Hoy, en un mundo dominado por el comercio digital, plataformas como AliExpress ofrecen acceso a supuestas réplicas de perfumes de alta gama a precios que desafían la lógica económica.

¿Pero qué calidad real esconden estas ofertas tentadoras? Para desentrañar este misterio, el especialista en fragancias Andrés Croxatto, de origen chileno, se aventuró a adquirir una selección de estos productos económicos y compartió sus evaluaciones honestas, basadas en su vasto conocimiento del sector.

Croxatto, con años de experiencia analizando composiciones aromáticas y tendencias del mercado, decidió invertir en una variedad de perfumes que prometían emular a marcas icónicas, todos adquiridos por sumas mínimas.

Su motivación no era solo curiosidad, sino educar a los consumidores sobre los riesgos y realidades de estas compras impulsivas. En un video publicado en su canal de YouTube, abrió cada paquete y olió, comparó y juzgó, enfocándose en aspectos como la fidelidad al original, la duración del aroma y la calidad general.

“Me compré todos estos perfumes en una web que se llama AliExpress. Los voy a abrir ahora y te voy a decir qué tal me parecen. Estoy hablando de 8 dólares, 10 dólares, 15, o sea, cosas superbaratas”, indicó inicialmente.

Con las cajas dispuestas, inició con ‘Kaifeína Giq’, una supuesta imitación de ‘Acqua di Gio’. La decepción fue inmediata. Al rociarlo, notó una falta alarmante de intensidad y autenticidad. “Yo no sé, no sé por qué hacen esto. Esto es como agua. Es prácticamente agua. Esto no huele a nada. No huele. Tiene un olor tenue, pero no de ‘Acqua di Gio’. Un olor tenue como de un perfume de supermercado”, aseguró.

Luego, agregó: “No, esto es de lo peor que he probado en toda mi vida. Creo que es el peor perfume que he probado en toda mi vida”. Y para disuadir a potenciales compradores, añadió: “No te lo compres”.

Avanzando en su revisión, Croxatto se topó con imitaciones que, aunque intentaban disfrazarse de originales, revelaban sus falencias a simple vista. Ese es el caso de ‘Dior Sauvage’. Aquí, el experto detectó un atisbo de similitud inicial, pero rápidamente identificó sus limitaciones.

“Mira, de primera impresión te puedo decir que este ‘Dior Sauvage’ se parece al aroma, pero diría yo de primera impresión, es como una versión más floja del original”, aseguró.

La inspección continuó con ‘One Million’, donde el empaque ya provocaba sospechas. “Este ‘One Million’ ya la caja se ve como que no es verdadera, no. Tiene como una gangrena por los lados. No es una cosa perfecta como la botella de ‘One Million’, pero está muy conseguida”, explicó.

Sin embargo, al probar el aroma, la conclusión fue tajante: “Te puedo decir que ni siquiera se parece”. Este patrón se repitió con ‘Ombré Leather’, cuyo paquete mostraba signos evidentes de baja calidad.

“La caja viene como toda arrugada por dentro, incluso, o sea, que esto no tiene pinta de ser verdadero y además tiene despegada la etiqueta aquí”. Confiado en su expertise, afirmó: “Este perfume también lo conozco como la palma de mi mano. O sea, te voy a decir exactamente si se parece o no. De primera impresión lo puedo saber fácilmente”.

El resultado: “Esto es otro perfume. Esto no es ‘Tom Ford Ombé Leather’. O sea, no es que intenten imitar a ‘Tom Ford Ombé Leather’, no. Esto es otra cosa”.

Reflexionando sobre el contexto económico, el experto explicó más adelante lo que para él hacen desde esas páginas que venden todo a precios muy económicos.

“Yo creo que esta gente… Claro, es que tú ten en cuenta que esto lo venden como en siete euros y piensa tú que lo mandan desde China. O sea, el coste de esto tiene que ser 50 céntimos como mucho. Todo el paquete con el líquido, todo. Entonces, aquí lo que hay es como un agua con un tenue olor que no es un olor rico, es como un olor como un poquito a colonia genérica total. Eso es”, aseguró.

La lista culminó con ‘Versache’, que no impresionó: “Estos perfumes también los conozco perfectamente, sobre todo el normal, que es este. Vamos a ver. Es como un olor así acuoso, metálico, desagradable”.

Finalmente, en un resumen contundente, Croxatto concluyó: “Resumen, te voy a decir cuáles son los mejores de todos estos perfumes, que son ninguno, realmente ninguno. O sea, yo de estos perfumes de AliExpress, si estás pensando en comprártelo, no hay ninguno que te pueda recomendar. Eso es lo que te puedo decir”.

