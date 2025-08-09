La capital colombiana se viste de fiesta este fin de semana con una variedad de opciones para todos los gustos, y lo mejor de todo, sin gastar un solo peso. El color, la música y la tradición cultural se tomarán las calles con el tradicional Desfile de Comparsas, que contará con la participación de más de 20 grupos de 15 localidades de Bogotá y que irá desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar. Un evento vibrante que celebra la diversidad y el talento local a través de carrozas, bailes y expresiones artísticas. Se espera que familias, amigos y turistas se congreguen en las vías principales para disfrutar de este espectáculo lleno de alegría y folclor, que se ha consolidado como un imperdible en la agenda cultural de la ciudad, del cual hace parte el colectivo Teatro Luz de Luna.

Pero la fiesta no para ahí. El Festival de Verano sigue en pleno apogeo en el Parque Simón Bolívar, y entre su amplia programación, se destacan actividades deportivas, culturales y recreativas en diferentes parques de la ciudad, muchas de ellas de acceso libre. De hecho, se presentarán Jessi Uribe y Farruko, haciendo que los bogotanos disfruten de un buen rato con la familia, pareja o amigos.

Por otra parte, los amantes de la gastronomía popular tendrán su propio paraíso con la llegada del ‘Fritanga Fest’, un evento que rinde homenaje a este plato tradicional. Aunque la degustación tiene un costo, el ambiente festivo, la música en vivo y el encuentro con la comunidad hacen de este festival una experiencia única y una parada obligada para quienes deseen explorar la riqueza culinaria bogotana.

¿Qué actividades gratuitas puedo hacer en Bogotá?

Bogotá ofrece una amplia gama de actividades gratuitas que permiten a sus visitantes y residentes explorar su riqueza cultural, natural e histórica sin gastar un solo peso. Desde paseos por sus icónicos barrios coloniales hasta la inmersión en su escena artística, la capital colombiana se presenta como un destino accesible para todos los presupuestos. Los domingos, la ciclovía se convierte en el plan estrella, transformando las principales avenidas en un paraíso para ciclistas, patinadores y caminantes, mientras que los parques, como el Simón Bolívar, ofrecen escenarios perfectos para un picnic, una tarde de lectura o simplemente para disfrutar del aire libre en medio del bullicio urbano.

A continuación, los planes más recomendados:_

Plaza de Bolívar.

Parque de la 93.

Recorrer los museos de La Candelaria.

Subir al cerro de Monserrate.

Ir al mercado de las Pulgas.

