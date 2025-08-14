El crecimiento urbano desmedido es un fenómeno global y Doveridge, un pueblo en el sur de Derbyshire (Reino Unido) no ha sido la excepción. Esta comunidad ha experimentado un crecimiento poblacional significativo del 8,5 % en una década. Sin embargo, este aumento demográfico no ha ido acompañado de una mejora proporcional en la infraestructura y los servicios básicos, causando preocupación entre los locales.

De acuerdo con El Economista, la deficiente infraestructura y escasez de servicios públicos básicos en Doveridge, ha afectado la calidad de vida de más de 1.760 habitantes que deben desplazarse a las localidades vecinas para acceder a los servicios médicos, compras y trámites esenciales, ya que carecen de un centro médico, guardería, supermercados o una oficina postal operativa.

Esta situación se agrava con la deficiente red de transporte público, la cual no cuenta con una frecuencia acorde a la demanda de la población.

Pese a la creciente población del pueblo, este mantiene su carácter rural y ha sabido conservar espacios comunitarios tradicionales como el pub Cavendish Arms, la tienda/oficina postal y el salón comunal.

El medio citado indicó que la falta de una red comercial y de servicios diversificada es palpable y se refleja en el cierre de la guardería local por falta de recursos y la capacidad para atender la creciente demanda.

Urbanizaciones como The Doves, promovidas por la empresa inmobiliaria local Owl Homes, han desatado un debate evidente en la comunidad. Existe un sentimiento generalizado entre los residentes que estos proyectos: en lugar de responder a las necesidades locales, excluyen a las familias jóvenes o a compradores primerizos, quienes simplemente no pueden competir con la escalada de precios.

El ejemplo se puede ver en el portal especializado Zoopla, donde los precios de las viviendas oscilan entre unas 290.000 libras (aproximadamente 1.500 millones de pesos) para casas de tamaño medio y hasta 930.000 libras (5.000 millones de pesos) para residencias amplias, con cinco o más habitaciones y acabados de alta gama.

En palabras de Philippa Lyon, una residente del lugar y que fueron recogidas por el medio Derbyshire Live, el pueblo está llegando “al límite de su capacidad aceptable, en cuanto a desarrollo y servicios” y añade que “la falta de inversión en servicios básicos es un problema central y urgente”.

Las críticas no han pasado inadvertidas y la inmobiliaria Miller Homes, a la defensiva, afirma que la demanda de vivienda ha crecido un 166 % y que su proyecto incluye un 30 % de viviendas asequibles. Luego de firmar acuerdos con el Consejo del Distrito de Derbyshire Dales, se compromete a contribuir financieramente en mejoras a la infraestructura y a la protección del medio ambiente.

