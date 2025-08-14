Detrás de las finanzas personales para miles de colombianos, salió a flote cómo se mueve la oferta inmobiliaria con cifras del primer semestre de 2025, en datos del portal Metrocuadrado.

Esa compañía indicó en un comunicado que registró un promedio mensual de 211.000 publicaciones de inmuebles de vivienda en venta frente a 122.000 en arriendo en toda Colombia. Es decir, las publicaciones de venta de inmuebles superaron en 2 veces a las de arriendo.

El 63 % de inmuebles que se ofertan plataformas digitales como Metrocuadrado son para la venta y un 37 % para arriendo, lo que sugiere que el mercado puede estar reaccionando ante la necesidad de liquidez o aprovechando la demanda de inversión en vivienda.

Respecto a las ofertas de arrendamiento, en los primeros 6 meses del año, en todo el país se publicaron en promedio mensualmente: 55 mil apartamentos en arriendo, 13 mil casas en arriendo y 3 mil apartaestudios. El 46 % de los inmuebles ofertados en arriendo son apartamentos, un 15 % son oficinas, mientras que solo 9% son casas.

Lee También

¿Cuáles son los lugares con más ofertas de arriendo y venta en Colombia?

El ranking de las ciudades con mayores ofertas de arriendo y venta de vivienda mes a mes en el portal (apartamentos, apartaestudios y casas) fue así, de acuerdo con Metrocuadrado:

Medellín: 69.000 ofertas Bogotá: 66.000 Envigado: 24.000 Barranquilla: 16.000 Pereira: 12.000

Según con el informe que cuestión, municipios como Chía, Sabaneta, y Rionegro, también presentaron una oferta significativa en la plataforma.

Sobre la oferta disponible por precio y área, en el primer semestre de 2025, los inmuebles de vivienda que se publicaron tuvieron un canon de arrendamiento mayoritario de 2 a 5 millones de pesos, y las áreas más buscadas de 50 a 100 metros cuadrados, con una diferencia muy grande con las demás áreas.

En cuanto a la antigüedad de los inmuebles publicados, 56 % tiene entre uno y 10 años de antigüedad, 23 % entre 10 y 20 años, 19 % tiene más de 20 años y 2% ha sido remodelado.

Cabe resaltar que, de enero a junio de 2025, se han hecho más de 53 millones de búsquedas de inmuebles en todo el país en el portal de Metrocuadrado, 52 %. De ellas fueron para inmuebles en arriendo. Esto refleja la importancia de la gran oferta del portal inmobiliario para la toma de decisiones y encontrar diferentes opciones.

¿Cuánto valen las viviendas más buscadas para compra en Colombia?

El segmento de precios de mayor búsqueda a la hora de comprar inmuebles en Colombia es entre 200 a 500 millones de pesos. A este le sigue el de los inmuebles de más de 500 millones de pesos.

Las áreas más buscadas a nivel nacional son entre 50 a 100 metros con el 43 % de las búsquedas, por la urbanización a altura de las grandes ciudades, y porque es la mayor oferta disponible. Bogotá, Medellín y Cali se posicionan como las ciudades más buscadas en el portal.

“Esta es una oportunidad clave para familias, tomadores de decisiones, inversionistas y urbanistas para que aprovechen la combinación de una amplia y variada oferta del sector con precios más estables“, aseguró Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado.

¿Quién es dueño de Metrocuadrado?

Metrocuadrado.com es un portal inmobiliario colombiano que ha sido propiedad de la Casa Editorial El Tiempo S.A. Este conglomerado de medios, a su vez, es controlado por el Grupo Aval Acciones y Valores S.A., cuyo fundador y principal accionista es el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

La historia de Metrocuadrado está estrechamente ligada a la de la Casa Editorial El Tiempo, ya que nació como una extensión digital del periódico para el sector de finca raíz. A lo largo de los años, se ha consolidado como uno de los principales portales de búsqueda de vivienda en Colombia, ofreciendo una amplia oferta de inmuebles tanto nuevos como usados para compra y arriendo. Su modelo de negocio se centra en ser un intermediario entre constructores, inmobiliarias y personas naturales, facilitando las transacciones en el mercado de la vivienda.

La adquisición de la Casa Editorial El Tiempo por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo en 2012 le dio el control sobre los activos del grupo, incluyendo Metrocuadrado.com. Este movimiento estratégico ha permitido a Metrocuadrado mantenerse como una plataforma líder en el sector inmobiliario del país.

* Pulzo.com se escribe con Z