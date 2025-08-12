Este programa busca mejorar la calidad de vida de varios ciudadanos que viven en distintos barrios de siete comunas de la ciudad. En total serán 328 hogares los que se beneficiarán de este subsidio, indicó la administración de la capital del Valle del Cauca, con una inversión de más de 4.000 millones de pesos; es decir, cada familia tendrá unos 13’500.000 pesos para hacer las remodelaciones.

Las inscripciones abrieron el 23 de julio y cerraban el 5 de agosto. No obstante, la alcaldía decidió ampliar el plazo hasta el 15 de agosto para que familias de las comunas 9, 13, 14 y 15 de Cali puedan postularse, siempre y cuando habiten en alguno de los siguientes barrios:

Obrero (de la comuna 9).

Sucre (de la comuna 9).

Los Robles (de la comuna 13).

El Pondaje (de la comuna 13).

Charco Azul (de la comuna 13).

Los Lagos (de la comuna 13).

El Vergel (de la comuna 13).

Rodrigo Lara (de la comuna 13).

Omar Torrijos (de la comuna 13).

Poblado 1 y 2 (de la comuna 13).

Alfonso Bonilla Aragón (de la comuna 14).

Las Orquídeas (de la comuna 14).

Manuela Beltrán (de la comuna 14).

Promociones Populares (de la comuna 14).

Puertas del Sol (de la comuna 14).

Marroquín 1 y 2 (de la comuna 14).

Mojica (de la comuna 15).

El Retiro (de la comuna 15).

Comuneros 1 (de la comuna 15).

Laureano Gómez (de la comuna 15).

El Vallado (de la comuna 15).

¿Cómo aplicar al subsidio Mi Casa Bella, para mejorar vivienda en Cali?

Los interesados en aplicar al subsidio Mi Casa Bella deben hacer la inscripción de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, ubicada en la avenida 5AN #20N-08, Edificio Fuente Versalles, durante los días 13, 14 y 15 de agosto. Para ese proceso, las personas deben llevar los siguientes documentos:

Documentos de identidad de todas las personas que conforman el grupo familiar.

Una copia del recibo predial actualizado.

Una copia de una factura reciente de algún servicio público.

Certificado de libertad y tradición inferior a 30 días o protocolización mayor a 5 años.

Certificado de vecindad que acredite que lleva al menos cinco años viviendo en Cali.

Certificado de condición especial, en caso de aplicar.

Requisitos para solicitar subsidio de mejoramiento de vivienda en Cali

Además de vivir en alguno de los mencionados barrios del territorio caleño, los interesados en aplicar al programa para remodelar sus casas deben cumplir estas condiciones:

Ser propietarios de las vivienda o ser ocupantes en calidad de poseedores. Para este último caso, deben estar inscritos en el certificado de tradición del predio.

La vivienda no pueden estar ubicada en una zona de alto riesgo o de protección ambiental.

No haber recibido un subsidio distrital anteriormente.

La vivienda no puede superar el valor de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Llevar, como mínimo, cinco años viviendo en Cali.

Ninguno de los miembros del hogar debe ser dueño de otra vivienda.

El predio no debe estar embargado ni hipotecado.

