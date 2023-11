La diabetes, según la Organización Panamericana de la Salud, es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, caracterizándose como una de las causas principales de mortalidad y discapacidad en todo el continente americano.

La carga en salud de la diabetes ha aumentado drásticamente en las últimas tres décadas, en gran medida como consecuencia del aumento de la obesidad, dieta no saludable, y la exposición a factores de riesgo metabólicos, nutricionales y conductuales. En 2020 el Ministerio de Salud, por ejemplo, expuso que tres de cada 100 colombianos tienen esta afección.

Dahiana Castillo, nutricionista y dietista, pasó por los micrófonos de ‘Salud y algo más’ para hablar sobre el tema.

“La alimentación hace parte, en un 80 %, de las causas de diabetes en la sociedad, principalmente por el consumo exagerado de azúcares y carbohidratos en la dieta, que a largo plazo generan estos problemas en el cuerpo”, explicó.

¿Cómo puede alimentarse si tiene diabetes?

En términos generales, la experta comentó que “la diabetes puede incluso eliminarse si las personas cambian su alimentación” siendo clave no depender de medicamentos como la insulina.

“Un consejo sería eliminar por completo el consumo de azúcares. No me refiero a la que usamos para endulzar, sino también a productos como panes, postres, dulces, ponqués y yogures. Esto no quiere decir que todos tienen azúcar en exceso, pues hay empresas que se esfuerzan en reducirla, sin embargo, son pocos los casos”, afirmó.

Asimismo, en cuanto a las recomendaciones la experta comentó las siguientes, tanto para evitar padecer de diabetes, como para los que ya la tienen y buscan controlarla.

“Consumir más vegetales, hidratarse bien y dormir bien. Un mal descanso puede contribuir negativamente al desarrollo de estas condiciones, de allí también que, al identificar síntomas como dolores de cabeza, mareos, sudoración, exceso de sed, sin importar si se tiene o no un diagnóstico, deben empezar a limitar la azúcar porque se gesta desde la alteración de la insulina”, explicó.

Finalmente, se refirió a factores como la dieta cetogénica y el comer a deshoras, sobre la primera, dijo que “es una alimentación terapéutica que se hace por un tiempo corto, no es para mantenerla toda la vida pues puede generar efectos adversos”.

Así como sobre la alimentación a deshoras, agregó que también puede incentivar diabetes, pues se genera un desorden hormonal al no tener un control sobre el procesamiento de la comida, teniendo especial atención para quienes comen en grandes cantidades en las noches.

