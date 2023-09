En Caracol Radio estuvo el candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Hassan Fares, quien dio su postura sobre el video que compartió en redes sociales en donde señala a la Policía de atacarlo. En el clip se observa cómo el aspirante a la Alcaldía le reclama a los oficiales de tránsito por haberlo detenido en varias ocasiones el mismo día.

Asimismo, en el video se evidencia a los oficiales pedirle respeto al candidato. No obstante, el aspirante señala que le parece injusto que lo detengan y que él al ganar las elecciones y llegar al cargo va a “pudrirlos en la cárcel por la agresión a los mototaxistas”

(Vea también: [Video] “Mueva ese hijue… carro”: exfuncionaria vuelve a protagonizar nuevo escándalo)

El video lleva menos de 24 horas en redes sociales y acumula casi mil likes en el perfil del candidato. Además, Fares aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al presidente Petro sobre el comportamiento que reprocha de los oficiales.

(Lea también: Iván Duque, en modo ‘rockstar’: ahora es DJ y apareció con camisa de los Rolling Stones)

En este sentido, el candidato señaló en Caracol Radio que ha evidenciado que los oficiales no trabajan para la ciudad. “Ellos utilizan el tránsito a favor de las casas criminales. Ellos están al servicio de los Char. Ellos no están al servicio del pueblo. Por 18 años yo fui policía cívico. Fui condecorado varias veces por la Policía. Yo siempre he sido un ciudadano digno”.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.