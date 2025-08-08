En la noche del miércoles, los vehículos que bloqueaban los accesos a Paipa fueron levantados luego de que el Gobierno hiciera algunos acuerdos con los mineros que estaban en el sector.

Sin embargo, el paro que afecta Boyacá y desconecta a la región de Cundinamarca continúa. En el municipio de Ventaquemada, los campesinos siguen bloqueando la vía que conecta a Bogotá con Tunja, lo que sigue impidiendo la libre movilidad por las vías de la región.

Hay varios hechos que, luego de 4 días de bloqueos, empiezan a preocupar. Uno de ellos es el precio de los alimentos. En la vía y en las zonas en las que los cultivan, hay varios productos que se están perdiendo porque no hay cómo enviarlos a Bogotá.

Los habitantes de Ventaquemada ya están preocupados porque luego de una semana de bloqueos, las ventas y sus ingresos son casi que nulos. Los estantes están vacíos porque no hay conductores que pasen por allí y compren sus productos.

“Estamos perdiendo (…) desde el sábado no se ha podido surtir el negocio”, dijo Samuel Torres, comerciante de Ventaquemada que tiene una carnicería y que a la fecha tiene sus estantes vacíos.

En Ventaquemada y otros municipios que están sobre la vía, la parálisis es total: “Los estudiantes no han podido estudiar. El comercio de amasijos se nos está afectando todo. Los agricultores que iban a sacar los cultivos… Ahorita todo está frenado”, dijo Luz Marina Espinosa en Noticias Caracol.

Se espera que el Gobierno y los campesinos parameros se sienten nuevamente en la mesa de diálogos este viernes y así logren avanzar en un acuerdo que satisfaga las solicitudes de los campesinos.

Aunque los manifestantes permiten el paso en algunos momentos del día, los bloqueos sobre la vía pueden durar horas y esto afecta mucho a los conductores.

