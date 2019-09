Según un informe del portal Soy Carmín, no importa qué talla tenga la mujer cuando se habla de sexo, pues existe un sinfín de posibilidades para explorarse, y no solo mediante el autoerotismo. También es importante que use herramientas como lubricantes y juguetes sexuales.

Pero si se habla del contacto en pareja, el portal recomendó hacer estas variaciones en poses clásicas para que ellas consigan un orgasmo con mayor facilidad:

Misionero con apoyo

Esta pose es la favorita de muchas personas, y la razón es que proporciona mayor profundidad, contacto visual y comodidad. Pero la mejor forma para sacarle más provecho es que la mujer ponga una o dos almohadas debajo de sus nalgas para elevar su pelvis; de este modo se sentirá más y habrá un mejor acceso.

El ‘perrito inclinado’

Permite tener un gran equilibrio y le da a él el poder sobre los movimientos. Sin embargo, para que ella disfrute más deberá acomodar unas cuantas almohadas para apoyar allí su pecho y lograr una mayor inclinación. La vulva quedará más expuesta y se logrará una penetración muy profunda. Se recomienda lubricar bien la zona para evitar accidentes.

‘Vaquerita’ invertida

El hombre estará acostado boca arriba, mientras que la mujer se sienta sobre su regazo (de espaldas hacia él) y es penetrada en el acto; ella podrá apoyarse en pies y manos, y su pareja la podrá tomar de las caderas para dominar las embestidas. La pose da la facilidad de estimular pechos y clítoris.