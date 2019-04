Desde una tarima, instalada en Convención (Norte de Santander), el general Villegas habló de la muerte de Dímar Torres, ante cientos de personas y varios congresistas que estaban reunidos allí buscando una explicación.

“Lo lamento en el alma, y en nombre de los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar les pido perdón. Esto no debió haber pasado, y esto no obedece a una acción militar, pero yo no soy quién para decir lo que pasó allí”, afirmó el oficial, según un video difundido por El Tiempo.