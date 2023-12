Colombia cuenta con paraísos naturales imperdibles que brindan una experiencia memorable y uno de ellos es el territorio de Nuquí, Chocó, una joya biodiversa ubicada en la costa pacífica colombiana que logra fascinar a sus visitantes con playas, selva, paisajes sublimes, exploración de fauna y flora y actividades por hacer.

Una de las actividades predilectas en Nuquí es el avistamiento de ballenas; pues, desde el mes de julio hasta octubre, en este punto del planeta se pueden ver las ballenas jorobadas, quienes migran a las aguas colombianas en su etapa reproductiva desde la Antártida y el sur de Chile, recorriendo en promedio 8.500 kilómetros, para buscar ecosistemas marinos aptos para tener a sus crías, por lo que es un plan imperdible si lo que busca es presenciar un verdadero espectáculo natural.

Por ese motivo, múltiples turistas visitan la costa pacífica colombiana para ser testigos de este fenómeno único que se ha convertido en un eje turístico principal en esta parte del país. Sin embargo, este destino tiene otros planes para disfrutar.

3 planes imperdibles en Nuquí

El clima cálido y los paisajes inolvidables de este destino permiten tener un plan relajado y lleno de naturaleza. Aquí le contamos sobre algunos sitios de interés en este territorio:

1. Hacer un tour por el Río Joví

Una de las actividades imperdibles es dar un paseo en canoa por el Río Joví, un recorrido selvático en el que se podrán apreciar árboles de Pichindé y más especies increíbles, además de tener un acercamiento con las comunidades locales.

2. Visitar el Parque Nacional Natural Utría

Este es uno de los lugares más emblemáticos de la zona, ya que, según el sitio web de Parques Nacionales, este es un tesoro biodiverso con múltiples especies de peces, aves, tortugas marinas, entre otros.

A su vez, se indica que los visitantes observan una serie de estribaciones montañosas cubiertas de la selva tropical que corta el mar, ofreciendo una experiencia ecoturística increíble. En este lugar las personas podrán, además de avistar ballenas, hacer turismo de naturaleza, tener paseos en embarcaciones livianas, avistamiento de especies, hacer senderismo terrestre y submarino y relajarse en sus playas de arena blanca.

Para ingresar al parque, deberá pagar una tarifa de acceso: en el caso de los nacionales o extranjeros residentes en Colombia, o miembros de la CAN, y que sean mayores de 6 años y menores de 25, debenpagar $ 14.500 COP. En el caso de los que cumplen las mismas condiciones pero son mayores de 25 años, tendrán que pagar $ 22.000 COP. Por último, los extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la CAN, pagarán $ 63.500 COP.

3. Termales de Jurubirá

Cerca de la playa de Morromico y, en medio de la selva húmeda del Chocó, se encuentran los senderos que conducen hacia este lugar, así que, si tiene pensado darse un baño relajante, puede visitar este lugar y disfrutar de las actividades que allí se ofrecen, ya que esta es una actividad reconocida por sus beneficios medicinales, en los que puede tomar un descanso y disfrutar de diferentes terapias naturales.

