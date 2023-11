El café es una bebida aromática y estimulante que se obtiene a partir de los granos tostados de esta planta. Es una de las bebidas más consumidas en el mundo, la cual tiene diversas variedades y formas de preparación. Esta semilla contiene cafeína, de esta manera proporciona un efecto estimulante en el sistema nervioso, ayudando a aumentar la energía y la concentración.

El café también se ha asociado con beneficios para la salud, como mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de ciertas enfermedades, según un artículo publicado en American Cáncer Society.

¿Tomar café ayuda a bajar de peso?

Tomar café puede tener ciertos efectos en la pérdida de peso debido a su contenido de cafeína y sus efectos en el metabolismo. En una investigación sobre la fisiología del ejercicio, realizada por David Costill en Ball University, Indiana, se concluye que la cafeína puede ayudar a estimular el sistema nervioso, ayudando así a disminuir el tejido adiposo, que es donde se almacena la grasa corporal. Además, la cafeína estimula el sistema nervioso central, lo que aumenta la energía y la quema de calorías.

Sin embargo, el ejercicio físico también es clave para bajar de peso, pues contribuye a mantener un metabolismo activo y favorece una mayor pérdida de grasa corporal. Además, la marca dedicada a la salud y al deporte ‘Men´s Health’, recomienda combinar ejercicios cardiovasculares con entrenamiento de fuerza para obtener mejores resultados.

En ese sentido, en uno de los artículos publicados en Mayo Clinic por la especialista en nutrición y alimentación saludable, Katherine Zeratsky, asegura que tomar café sin azúcar y calorías extras es beneficioso para bajar de peso. El azúcar añadido en el café agrega calorías adicionales y puede contrarrestar los efectos positivos del café en la pérdida de peso. Al tomar esta bebida sin azúcar, se evita el consumo de calorías vacías y se mantiene el contenido calórico bajo.

Es importante tener en cuenta que, aunque el café puede tener beneficios para la pérdida de peso, no es una solución mágica. La pérdida de peso saludable se logra mediante una combinación de una dieta equilibrada, ejercicio regular y hábitos de vida saludables. Además, si bien la cafeína ayuda a una persona a estar físicamente activa para realizar ejercicio, un artículo publicado en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics revela que la ingesta de cafeína no ayuda a suprimir el apetito.

¿Se puede consumir café durante una dieta?

Marta Clavero, dietista y nutricionista de la Clínica CRES, dice que durante una dieta o ayuno es permitido tomar café, sin embargo, recomienda tomarlo sin leche y no más de tres tazas diarias, ya que la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA) así lo recomienda. En ese sentido, es necesario tener en cuenta, que también es importante seguir una alimentación equilibrada y variada, que incluya alimentos de todos los grupos: proteínas, carbohidratos, grasas saludables, frutas y verduras.

Asimismo, es recomendable buscar el apoyo de un médico y profesional en nutrición o dietética, quien podrá diseñar un plan personalizado teniendo en cuenta las necesidades y objetivos individuales de cada persona.

