La primera vez que me desnude en un hermoso lugar con los primos caminantes, sentí aquella libertad, de la que solo habia leído en libros… Y fue maravilloso ver y aceptar mi cuerpo en su esplendor! Para mi es arte, el arte de rebelarse en un mundo, que pide a gritos rebeldes que lo salven😀 Fotografía: @anndy_m27 #dosañosdemomentosmagicos Colombia❤