Aunque la Prueba Saber 11, popularmente conocida como Icfes, estaba programada para el 10 de agosto a nivel nacional, el instituto tuvo que suspender el examen en varios municipios de distintos departamentos, en los que se presentaron manifestaciones y bloqueos, que no garantizaban la fácil movilidad de los alumnos.

Así entonces, se decidió que los estudiantes afectados deben presentar la prueba de Estado el domingo 31 de agosto, por lo que deben estar atentos a las citaciones, que se publicarán en viernes 22 de agosto, para presentarse en el lugar correspondiente con su respectivo documento de identidad.

A varios de los bachilleres se les cambió el lugar de la presentación del Icfes, por lo que es necesario que revisen a dónde les toca llegar, para evitar problemas. Las citaciones ya no llegan a los correos electrónicos, sino que a cada estudiante le toca revisar en la página del instituto, con su número de identidad o de registro.

En total, señaló la entidad en un comunicado, son 24.230 personas las que están citadas a presentar el examen de Estado, ubicadas en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y otros departamentos del país.

Cursos gratis del Sena para prepararse para el Icfes

El Servicio Nacional de Aprendizaje ofrece cinco cursos gratuitos en los que se ven áreas que se califican en la prueba Saber 11, y que no duran más de 48 horas. Además son virtuales y las inscripciones están abiertas permanentemente, por lo que en cualquier momentos los interesados pueden aplicar.

Cuándo salen los resultados del Icfes 2025

El cronograma del instituto indica que los resultados del Icfes de los colegios de calendario A saldrán el viernes 10 de octubre de este año y que el aplazamiento del examen en algunas zonas no afectará el calendario que ya está establecido.

