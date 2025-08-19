Actualmente, algunos de los creadores de contenido más reconocidos son aquellos que se dedican a calificar alimentos en los restaurantes de las distintas ciudades, pues las redes sociales se han convertido en una plataforma para mostrar lugares y por eso estas personas han cogido tanto reconocimiento.

De hecho, muchos van, ponen su cámara al frente y comienzan a probar para tener la reacción más genuina posible, pero esa dinámica a veces se ve interrumpida por distintos problemas, pero casi ninguno como el que ocurrió este fin de semana.

Los ‘influencers’ norteamericanos Patrick Blackwood y Nina Santiago estaban probando alimentos en el restaurante CuVee’s Culinary Creations en Houston, estado de Texas.

Cuando les llegó toda la comida que iban a probar, se dispusieron a comer con muchas ganas, pero en un momento simplemente se vieron sorprendidos porque un carro se metió al restaurante.

Allí, la pareja de creadores de contenido alcanza a reaccionar y se corre los centímetros necesarios para no ser golpeados, sino solo cortados por los vidrios del restaurante.

Este es el angustioso momento que vivieron los creadores de contenido:

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp — FearBuck (@FearedBuck) August 18, 2025

Apenas ocurrió esta situación, llegó una ambulancia para atender a los dos creadores de contenido, quienes, afortunadamente, no sufrieron más que algunas cortadas ocasionadas por los vidrios del establecimiento.

Es más, Nina Santiago, la mujer, compartió una publicación mostrando las heridas recibidas, dejando un mensaje bastante conmovedor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @NINAUNRATED (@ninaunrated)

“Esta experiencia me mostró quién realmente importa. La vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean esta podría haber sido nuestra última comida”, compartió la creadora de contenido.

Según las autoridades, el incidente ocurrió porque el conductor del vehículo pensó que lo había puesto en ‘parking’, pero no lo hizo y la camioneta se rodó hasta el interior del establecimiento.

