View this post on Instagram

"Naturalmente tú. 🌹 Cuando te aceptas, te reconoces y comprendes lo valiosa que eres,no por lo que tienes sino por la fortaleza con que enfrentas cada adversidad.El amor, ser positivos, ser generosos permite que esa belleza que llevas dentro se vea por todas partes." @crissgeithner Bendiciones a todos! Mi cariño desde el corazón. ❤ #auracristinageithner #lapotradelabanda #colombia #beautiful #love #happy #girl #likes4follow #follow #otdd #loveyouall #ad #instagood #believe #instalike #picoftheday #prettygirl #actresslife #mexicolindo #room #bath #photooftheday #naturalbeauty #beauty #intimity #quedateencasa #followback #selfie #sexycurves #smiles 😁😁