Llegó diciembre, el mes más esperado y preferido para muchos colombianos, ya que representa una época de descanso, reflexión, un espacio ideal para pasar tiempo en familia, agradecer por las bendiciones del año viejo y el comienzo de nuevas posibilidades.

En este mes, una de las tradiciones más populares es armar el árbol de navidad, un momento que generalmente se vive en familia, en donde todos participan alrededor de este árbol colocando las más bellas decoraciones para adornarlo.

No obstante, muchas personas no conocen su significado, ni su origen, por lo cual no está de más explicarlo. Además, dicen cuándo se celebra realmente el día de las velitas, ¿el 7 o el 8 de diciembre?

Origen del árbol de navidad

Según National Geographic National Geographic, el árbol de Navidad tiene raíces en antiguas tradiciones paganas que celebraban el solsticio de invierno. Es decir, en culturas como la romana, celta y nórdica.

De acuerdo con History, en algunos países se colgaban ramas de estas plantas en ventanas y puertas. La idea era que la vitalidad y pureza de la naturaleza ahuyentara a fantasmas, brujas, espíritus malignos y enfermedades.

Entonces, se veneraban árboles perennes como símbolos de vida eterna, especialmente durante el solsticio de invierno, cuando se celebraba el renacimiento del sol y el inicio de días más largos.

No obstante, según el portal, el árbol de navidad, tal y como lo conocemos, tiene sus orígenes en la Alemania del siglo XVI.

En ese país se hacía una representación del “árbol del paraíso”. “Esta tradición se desarrollaba, específicamente, el 24 de diciembre, fecha que se dedica al recuerdo de Adán y Eva. Al inicio, en la planta conmemorativa se colgaban obleas, signo cristiano de la redención. Posteriormente, estas fueron sustituidas por galletas de diversas formas”, señala el portal.

La leyenda cuenta que en el siglo VIII, San Bonifacio, un misionero inglés, viajó a Alemania para convertir a los pueblos germánicos al cristianismo. Sin embargo, al llegar a una aldea donde adoraban a un roble sagrado, derribó el árbol y plantó un abeto en su lugar, simbolizando la Trinidad y la vida eterna. Este acto es considerado como el comienzo de la tradición del árbol de Navidad en el contexto cristiano.

Siglos más tarde, en el siglo XVI, los árboles de Navidad comenzaron a decorarse con manzanas, nueces y otros elementos en Alemania. Luego, la costumbre se extendió y se asoció con el misterio del Paraíso en los dramas medievales, donde un árbol del Edén decorado con manzanas representaba la entrada al Paraíso.

Sin embargo, el auténtico evento que contribuyó a popularizar el árbol de Navidad como un elemento esencial de esta festividad se vinculó con la reina Victoria y el príncipe Alberto. En 1848, The Illustrated London News difundió una imagen de la familia real reunida alrededor del adorno navideño.

Rápidamente, esta práctica, adoptada por la realeza británica, se expandió a nivel global, convirtiéndose con el tiempo en una moda arraigada que llegó a tener la relevancia que tiene en la actualidad.

¿Qué significan los adornos del árbol de navidad?

Se dice que San Bonifacio decoró su abeto con manzanas rojas, que representaban el pecado original, y con velas, en alusión a la luz de Cristo. Con el tiempo, esas manzanas y las velas se transformaron en luces y bolitas, tal como luce un árbol de Navidad actual. Más tarde, se añadieron las guirnaldas y los adornos caseros.

No obstante, los adornos de Navidad tienen diversos significados que varían según la cultura y la tradición. Algunos significados comunes asociados con algunos de los adornos navideños:

Árbol de Navidad: Representa vida, renovación y esperanza. Los adornos y luces simbolizan la luz y la alegría en tiempos oscuros.

Representa vida, renovación y esperanza. Los adornos y luces simbolizan la luz y la alegría en tiempos oscuros. Estrella: Situada en la punta del árbol, representa la estrella de Belén que guio a los Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús.

Situada en la punta del árbol, representa la estrella de Belén que guio a los Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús. Adornos de colores: Cada color puede tener un significado diferente. Por ejemplo, el rojo simboliza la sangre de Cristo, el verde representa la vida y el crecimiento, el dorado simboliza la luz y la riqueza espiritual, y el plateado puede representar la luz y la pureza.

Cada color puede tener un significado diferente. Por ejemplo, el rojo simboliza la sangre de Cristo, el verde representa la vida y el crecimiento, el dorado simboliza la luz y la riqueza espiritual, y el plateado puede representar la luz y la pureza. Guirnaldas y coronas: Representan la unidad, la eternidad y a menudo, se utilizan para simbolizar la corona de espinas de Jesús.

Representan la unidad, la eternidad y a menudo, se utilizan para simbolizar la corona de espinas de Jesús. Campanas: Se dice que anuncian la llegada de la temporada festiva y simbolizan la paz y la alegría.

Se dice que anuncian la llegada de la temporada festiva y simbolizan la paz y la alegría. Luces: Representan la luz de Cristo y la esperanza.

