W RADIO, medio aliado de Pulzo, habló en exclusiva con Liliana Campos, conocida como ´La Madame´, quien fue capturada en Cartagena y estuvo privada de su libertad durante 8 años y 2 meses, al recibir una condena por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado.

Campos le dijo a W RADIO que, firmó en primera y segunda instancia un preacuerdo con la Fiscalía por la presión que sintió por parte del ente acusador: “Yo iba a un juicio, pero todo el mundo sabe la connotación que se me dio, la presión que me pusieron, a mi me se me condenó por trata de personas ¿dónde está la trata?, aún los medios siguen hablando de menores de edad, yo no fui condenada por menores de edad”.

“Mi escrito de acusación nunca mostró menores de edad, según los medios de comunicación y Fiscalía yo fui la proxeneta más grande de Latinoamérica, encarcelándome a mi todo iba a cambiar y ¿cómo se encuentra Cartagena hoy día?, no sólo con la prostitución, con la inseguridad”, indicó.

Añadió, “¿algo cambió privándome de mi libertad? Qué cosas se taparon, con esto desconozco; qué interés venía detrás de esto, lo desconozco; pero me lo imaginé desde un principio, robar una posición”.

“Para nadie es un secreto que yo monté un imperio en esta ciudad, pero a nadie perjudique, lo único que hice fue generar empleos. Se me negaron muchos beneficios, se me negaron muchos derechos; fui condenada porque me vi obligada a firmar un preacuerdo, por tanta presión que hubo en mi contra, cogiéndome a mi familia para presionarme”, puntualizó.

Insistió: “Yo era una amenaza en esta ciudad para muchas personas que querían posicionarse, no solamente se dio con el caso de ‘La Madame’. Gracias a Dios nunca recluté, ni llamé a ninguna persona para que trabajara conmigo, me doy el orgullo de que todas me buscaban (…) sé que las personas que trabajaban conmigo eran extranjeros. Yo nunca trabajé por dos millones de pesos, a mi me daban propinas buenas”.

Liliana Campos Puello aseguró que, en la cárcel le fue colocado un perfil de seguridad, se encontraba en un pabellón con personas de connotación alta, “sólo éramos de siete a once internas, en mi caso no hubo menores de edad”.

Expresó que se arrepiente de haberle causado tanto dolor a su familia: “Hablaron muchas mentiras, se dijeron cosas que no son ciertas. Me arrepiento de eso de no haber alguna vez dado la oportunidad de que la gente me conociera y los que me conocen, no tuvieron la oportunidad de ver hablar positivamente de mi o no se les dio la oportunidad de que hablaran, porque todo fue amarillista”.

Sobre los famosos catálogos y libros de cuentas Campos explicó: “Catálogos como pusieron falso, que yo tuviera libretas con nombre de chicas falso, que yo reclutaba mujeres para trabajar conmigo falso, de que yo sí trabajé con prostitución verdadero, pero es legal, lo que es ilegal es lucrarse del servicio de ella, yo nunca tuve explotación. Incluso no tuve ni víctimas”.

“Esas muchachas iban con una cuota a trabajar; el hecho de que yo le alquilará un cupo, en dos residencias que yo tenía, el cual todo lo que estaba en el interior era comprado por mí; el ellas pagarme una cuota de $250.000 que le incluía alimentos, empleada de servicio, lavado de ropa, WiFi, camas, ropa, servicios, eso estaba escrito en una libreta el cual cuando ellas pagaban ponían su firma, que Fiscalía lo haya querido modificar diciendo que ellas me pagaban ya es su problema, pero puedo comprobar que es falso”, aseguró Campos.

Añadió: “Yo vendía mercancías; toda la ropa que se ponían, era comprada de mi mercancía; esos perfumes que usaban, me los compraban a mí; esas libretas que cogió Fiscalía donde están las cuentas, las modificaron diciendo que era que yo cobraba demás porque aquí muchas verdad que no dijeron”.

Reiteró: “Mujeres trabajaban en mis eventos porque yo trabajaba turismo, a mi me generaban comisiones el alquiler de yates, de apartamentos, y aparte yo cobraba por mis servicios a los grupos llámese familias, llámese bodas, llámese hombres solos, llámese mujeres solas”.

Sobre los inmuebles, donde se encontraban las mujeres que laboraban con ella, explicó que tenía de 3 a 4 habitaciones, porque eran dos casas: “No eran mi residencia, en mi residencia vivía yo con mis hijos, mi pareja y las empleadas, en ningún momento yo metí chicas a vivir a mi hogar, jamás”.

“Yo metía 4 camas porque eran dobles, eran 4 chicas por habitación, eran 12 chicas en la casa, a 250 mil que pagaban todos los lunes; eso me generaba entre las dos casas 8 millones de pesos mensuales (…) no se metían hombres en esas viviendas, los únicos que entraban eran los estilistas”, aseveró.

Sobre su estadía en la cárcel le dijo a los oyentes de W que vivió y fue testigo de muchos abusos, “Silvana Bañol, de la cárcel de Ibagué Tolima; Claudia Balbuena, que ahorita se encuentra en Manizales; muchas dragoneantes abusivas. Hay gente más mierda que buena”, indicó.

Al terminó de su entrevista sostuvo que no volvería a la labor que tuvo, sabiendo que es legal: “Pero no me nace hacerlo, yo nací para grandes cosas y tarde me di cuenta”.

