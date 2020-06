El joven aseguró en la revista que desde niño le gustaron las cosas que para muchos son exclusivas de las mujeres y, por eso, llegó a sentirse confundido, a reprimirse y a frustrarse “un montón”.

“Desde niño siempre me gustaron las uñas pintadas, el maquillaje, los tacones, las faldas. Siempre me pareció muy atractivo y a medida que empecé a crecer no entendía por qué eso era solo para mujeres, por qué yo no podía hacer lo mismo, si se veía tan bonito”, expresó, sobre esa “energía femenina” que siempre quiso “experimentar”.