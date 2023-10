Sin duda alguna, el azúcar está presente en la mayoría de los alimentos hoy en día, pero consumirlo no siempre tiene que ser malo. Lo que sí hay que entrar a evaluar son los alimentos que contienen azúcares artificiales, los cuales sí tienen efectos perjudiciales para la salud (metaboliza muy rápido, no sacia y tampoco aporta nutrientes sino calorías huecas).

Así las cosas, existen algunas alternativas que le permitirán darle un toque dulce a sus comidas de una manera más saludable. Estas son algunas de las opciones que debería considerar para llevar una alimentación mucho más saludable.

Stevia

Se trata de un sustituto del azúcar que se extrae de una planta llamada stevia rebaudiana. Sus principales características es que no contiene calorías y ayuda para el cuidado de los dientes. Este sustituto del azúcar es recomendado para personas con diabetes, ya que no altera los niveles de azúcar en sangre.

Panela

Este alimento posee glucosa, proteínas, fructosa y minerales como el fósforo, el hierro y el calcio. No solo aporta menos calorías que el azúcar, sino que es rico en vitaminas A, C, D, E y vitaminas del grupo B. De igual manera, su elaboración no incluye ningún proceso químico ni de refinamiento. Entre sus beneficios se destaca el fortalecimiento del sistema inmunitario, regula el ritmo cardiaco y ayuda a la transmisión de los impulsos musculares y nerviosos.

Azúcar de caña

Este sustituto del azúcar también puede encontrarse en su versión integral. Lo cierto es que el azúcar de caña integral aporta fibra, vitaminas del grupo B y minerales como potasio, magnesio o el sodio. Generalmente, las personas con intolerancia a la fructosa suelen tolerar bien el azúcar de caña integral, pero este no debe ser consumido por los diabéticos, ya que altera sus niveles de azúcar en la sangre.

Miel

Este es uno de los sustitutos del azúcar más antiguos del mundo. La miel destaca por su alto contenido en nutrientes, así como por sus propiedades curativas. Su consumo debe ser moderado, debido a que su contenido en calorías puede llegar a ser tan alto como el del azúcar blanco.

Sirope de agave

También se le conoce como ‘miel de agave’ o ‘néctar de agave’, y se trata de un producto natural que tiene un potente poder para endulzar. Se promociona su uso como uno de los mejores sustitutos del azúcar. Aún siendo más conocida por su versión líquida, también se puede encontrar en el mercado en polvo.

Para los que no lo tenían presente, este se extrae de la savia de las hojas o pencas del agave, con una planta parecida a un cáctus de imagen similar a la aloe vera. Proviene de América tropical, subtropical y del Caribe donde se encuentran todo tipo de estas plantas. Este endulzante tiene una textura cremosa fácil de disolver, por lo que se adapta bien a batidos, yogures y otros alimentos, mientras que para la repostería no será la mejor opción.

