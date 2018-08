La mujer se identificó como Shirley Novoa, y de acuerdo con el Canal 1 se trata de una estudiante de psicología que también posa con vestidos de baño “en islas y yates” para promocionarlos.

“Me he visto perjudicada principalmente porque robaron mis fotos de redes sociales, con las cuales hago publicidad, y las pusieron en un video mal editado, en el que circula una foto tras otra mía y de otras muchachitas en Cartagena”, explicó la joven en el noticiero.

Novoa asegura que luego de la difusión de estas imágenes empezaron a lloverle críticas y propuestas indecentes en sus redes, motivo por el que considera que le están haciendo un daño irreparable al vincularla con el catálogo de mujeres que supuestamente ofrecían sus servicios sexuales a través de Liliana del Carmen Campos Puello, señalada por la Fiscalía de liderar una red de proxenetismo en Cartagena.

“En mis redes sociales, principalmente, me escriben los hombres, como que cuánto cobro. Y gracias a Dios he tenido mucho apoyo de mis amigos, pero no me gusta porque si quiero trabajar en los medios, vendiendo prendas y teniendo seguidores, a futuro podría perjudicarme mucho más, porque siempre va a estar la sombra de que aparecí en el catálogo de ‘la Madame’”, comentó Novoa en el noticiero.