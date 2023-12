En diálogo con Sigue La W, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, con quien tuvo dos hijos, Andrea y Andrés, anunció que emprenderá acciones legales contra quienes repliquen información falsa sobre una supuesto abuso del hoy presidente.

“Jamás abusó de mí, es de lo más absurdo. Él me formó como mujer, luego fui madre y tuvimos un proceso de formación política. Es injusto totalmente que lo dañen a él, y al quererlo dañar a él, me dañen a mí y la dignidad de mis hijos”, aseguró.

Herrán, quien también es integrante de Colombia Humana, aseguró que siempre ha mantenido la calma con lo que se comenta de ella en redes sociales, pero una nueva arremetida de noticias falsas que se dispararon tras el cruce de mensajes entre el expresidente Andrés Pastrana y el presidente Gustavo Petro, rebosó su paciencia, por lo que empezará a actuar con abogados.

“Soy una mujer muy tranquila, paciente, guardo silencio, pero uno también llega un punto en que ya no se puede seguir soportando que usen mi nombre o el nombre de una mujer para sacar los trapos sucios al sol, para querer denigrar en mi condición de mujer por haber tenido mi relación de compañera y esposa de Gustavo Petro. Me parece terrible que se ensañen con nosotros. Tenemos dos hijos que fueron concebidos fruto del amor. Yo quedé embarazada cuando salí de la cárcel donde él siempre me visitó, siempre tuve de él su apoyo y su respeto”

Agregó que durante su vida política ha cuestionado el maltrato a la mujer y que a ella misma le están vulnerando su dignidad y buen nombre.

“Soy exesposa de Gustavo Petro, pero también soy una mujer luchadora en la política, de toda la vida, que me indigno enormemente por el maltrato que se tiene en las redes sociales de advenedizos, una de estas personas por ejemplo, tiene en el fondo de su cuenta que es uribista, como que la derecha se organiza para atacarnos y para querer desprestigiar a Gustavo Petro, que no solamente es el político que conocemos sino el buen esposo que fue conmigo, el revolucionario que fue conmigo, y el padre y abuelo que ha sido con mis hijos”, afirmó.

Sobre las fotografías que rotan en redes sociales sugiriendo que cuando ella era una niña quedó embarazada de Gustavo Petro (que defendió a la reforma a la salud) después de un abuso sexual, Mary Luz enfatizó que sus hijos no son producto de violación y que su primera hija la concibió cuando ya era mayor de edad.

“Con Gustavo Petro compartimos el momento más difícil de nuestras vidas, y después compartimos a nuestros hijos y ahora que es presidente lo sigo apoyando (…) Lo conocí en 1988 cuando era menor de edad. Pero fue cuando salí de la cárcel, entre mis 18 y 19 años, que quedé embarazada de mi hija Andrea y a los cuatro meses de tenerla, quedé embarazada de mi hijo Andrés Gustavo Petro. Esa foto donde estoy embarazada es de mi hija en Cartagena, ya casi iba a nacer mi hija. Siempre hubo muchísimo amor por parte de Gustavo, tuvimos una relación bonita. Nunca fui obligada ni prisionera de él, siempre hubo mucho amor”, afirmó.

La exesposa del mandatario aseguró que es hora de poner freno a un circo de mentiras que está afectando a sus hijos y a toda su familia:

“Gustavo Petro nunca me obligó a hacer algo que yo no quisiera. Aprendí muchísimas cosas de él y es un gran hombre al que yo sigo admirando como político, ya no como este hombre del cual me enamoré, sino como el hombre político. Es necio que estas personas, pese a que uno aclare y aclare, sigan insistiendo en un tema que ya rebosó la copa y es necesario hacer un alto en el camino y decirles no más. Estoy contactándome con abogados para demandar y defender mi buen nombre, el de mis hijos que no fueron fruto de una violación, no fueron fruto del maltrato, no quedé embarazada porque me obligó Gustavo Petro. Estoy hablando con mi hijo Andrés Gustavo Petro que está muy pendiente y me va a acompañar en las denuncias”.

¿Quiénes difunden las ‘fake news’?

Sobre los perfiles en redes sociales que están difamando sobre su vida, Mary Luz aseguró que las autoridades deben investigar a las personas que están detrás, por eso los demandará, para que se retracten y no sigan afectando su honra.

“Hay una persona que tuvo que retractarse y cae en este circo de mentiras. Hay un señor Zuluaga que públicamente se retractó. Pero no le bastó porque recientemente, ayer, lo volvió a hacer, sigue insistiendo en algo que no es cierto. Y así muchas personas y cuentas en redes sociales (…) Se deben investigar esos perfiles, esas personas, hay una Consuelo, tienen sus perfiles y ya estamos investigando con los abogados para tomar las medidas legales y que paren ya con esta red de mentiras”.

