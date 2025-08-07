Durante una reciente intervención en Miami (Estados Unidos), el empresario Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, habló sobre el caso judicial de su padre ante una multitud que rechaza la condena impuesta al exmandatario.

“Ellos no van contra Álvaro Uribe. Él es simplemente un obstáculo en el camino. Ellos van por la democracia. Después de Uribe va la democracia, porque si no hay oposición, no hay democracia”, afirmó.

También destacó que “dos líderes de la oposición” han sido duramente atacados en los últimos meses: el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe, víctima de un atentado el 7 de junio, y el expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Al concluir su discurso, agradeció a todos los presentes por el respaldo brindado al exmandatario desde el exterior. Tomás Uribe participó en la inauguración de la “Avenida Colombia” en Miami-Dade, en honor a su padre, como reconocimiento a “las contribuciones de la comunidad colombiana y al legado del expresidente Uribe”. En el evento estuvo acompañado por líderes como el congresista republicano Mario Díaz-Balart.

Sentencia al expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable el pasado 28 de julio de 2025 por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un fallo histórico que lo convierte en el primer exmandatario colombiano condenado en un juicio penal.

La sentencia, emitida por la jueza Sandra Heredia, incluyó 12 años de prisión domiciliaria, una multa millonaria y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años. Uribe fue absuelto del cargo de soborno simple.

El exmandatario recibió el beneficio de detención domiciliaria debido a su edad. Desde su residencia, ha mantenido un discurso de defensa política, calificando el proceso como una persecución judicial.

