Este 7 de agosto de 2025, miles de personas se manifestaron en varias ciudades del país y en diferentes puntos en el extranjero, en una protesta promovida por el partido Centro Democrático. Esto, en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos e intentos de soborno. La noticia de la condena produjo un ambiente de fuerte movilización ciudadana, que se manifestó en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

En la capital del país, Bogotá, las marchas iniciaron desde el Parque Nacional a las 10:00 a. m. y recorrieron hasta la Plaza de Bolívar, donde se congregaron numerosos manifestantes. A pesar de la lluvia, el apoyo fue masivo y la movilización se llevó a cabo mayoritariamente en calma, aún cuando algunas vías principales estuvieron parcialmente cerradas. En Medellín, al igual que en Bogotá, los seguidores de Uribe avanzaron por la avenida Oriental hasta el Parque de Las Luces como muestra de su respaldo.

Al respecto, la representante Lina Garrido, que acudió a las calles con chaleco antibalas, publicó un mensaje sobre lo que fue la movilización de este jueves festivo: “En Bogotá, el pueblo habló con contundencia y decencia. Sin indígenas pagos, sin contratistas obligados, sin Sindicatos que traicionan al pueblo”.

La situación no fue tan pacífica en Cali y Barranquilla. En ambas ciudades se registraron algunos altercados, especialmente en Cali, donde un grupo ajeno a la concentración y portando una pancarta con la leyenda “Uribe Culpable” se enfrentó a los manifestantes. Este incidente requirió la intervención policial para contener la situación.

No sólo en Colombia se sintió el eco de las manifestaciones. Ciudades fuera del país como Miami, Houston, Nueva York, Orlando y diversas capitales españolas como Madrid, Barcelona y Valencia, fueron escenario de concentraciones en las que colombianos residentes expresaron su respaldo a Uribe.

Esta ola de protestas se da en un contexto político altamente convulso, la sentencia a Uribe se considera un hito histórico, siendo el primer expresidente colombiano sentenciado tras un proceso judicial que duró 13 años.

En Bogotá, la movilización se extendió durante toda la mañana y parte del mediodía, generando algunos cierres y desvíos en la circulación vial. Sin embargo, a diferencia de las situaciones ocurridas en Cali y Barranquilla, en la capital el ambiente fue de manifestación pacífica, con expresiones de apoyo por parte de múltiples sectores al Centro Democrático.

