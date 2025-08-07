Este jueves, 7 de agosto, en todo el país se llevaron a cabo marchas a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a raíz de la condena de 12 años de prisión domiciliaria que deberá pagar por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Justamente, el exmandatario, a través de sus redes sociales, les agradeció a las miles de personas que salieron a las calles por el apoyo brindado y se refirió, mediante un video, a las elecciones presidenciales que se avecinan en el país.

(Vea también: Petro completa 56 ministros en 3 años: los agarró de escudo para justificar falta de cambios)

“Siento que mi corazón es pequeño, necesito uno más grande para expresar la infinita gratitud por sus muestras de apoyo y solidaridad. Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un Gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria”, dijo.

Lee También

Y añadió: “Necesitamos un Gobierno de transición que proyecte el futuro democrático de la nación, para que no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales”.

De hecho, Uribe Vélez se refirió a algunas problemáticas del país, como el narcotráfico, la educación, la pensión y la salud, con el objetivo de persuadir a sus seguidores de un cambio de Gobierno en las urnas de 2026.

“Para que Colombia no sea la capital mundial de los narcóticos, sino el ejemplo de eliminarlos, que tengamos un Gobierno y un Congreso que anulen cualquier expectativa de legalización de la droga y construyan los cimientos de la libertad en la educación, el deporte, la cultura y emprendimiento de los jóvenes“, indicó.

Y agregó: “Un país que no se destaque por las mayores tasas de impuestos, sino por los niveles de confianza, inversión productiva y generación de empleo de calidad, que los trabajadores y empresarios remen en la misma dirección, con un sistema de salud con prevención y atención oportuna“.

Uribe Vélez concluyó su discurso reiterando el agradecimiento a sus seguidores, pidiendo por la salud de Miguel Uribe Turbay, así como por su libertad.

“Gracias compatriotas, pasa por mi mente la conjunción de razas de esta nación, veo rostros con profunda fe que elevan plegarias al cielo por la salud de Miguel Uribe Turbay… Luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad”, precisó.

Y finalizó diciendo: “Cercano ya por el momento de la vida, que hará sentir menos firmeza física en mis manos, pido a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertas y bienestar de Colombia“.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.