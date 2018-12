View this post on Instagram

Después de varios días de medio esconderme y como que si , como que no! Me encontré a @hernanpuentes Y me dijo sin pensarlo ( firmes para nuestra portada ) el no me preguntó , ojalá … el me reafirmo que yo debía estar ahí… y pues efectivamente confirme que si . q ahí estaría . llego el martes 13 de noviembre jajajajja tremenda fecha para mis fotos … escogí a @edwinbeltranmakeup Como mi mano derecha para acompañarme en este viaje. ( obvio quería ser la más bella ) me maquillo me dejo como me ven “espectacular” jajajajajja , me quite la ropa. me deje mis calzones escogidos por @maofonnegra Ese día antes de salir de la casa. me puse mi camiseta con los senos estampados, aunque yo prefiero llamarlas TETAS “pero para no herir susceptibilidades” … saqué mi lado más feliz , más amable , y como siempre me divertí … Enfrente mío siempre haciéndome barra y explicándome cada foto y cada historia que queríamos, para que todo tuviera un sentido . para que quedara claro que íbamos a contar @javier_garzon_yeahh el . Lo adoré siempre claro , y amable conmigo. Siempre he pensado q si uno se siente cómodo y feliz eso irradia en las fotos . Y siento q así quedaron . YO FUI FELIZ En nuestro día divertido de trabajo aprecio @fernando.gomez.e Director de esta maravillosa revista y en medio de mi hablada de bobadas , mientras cantaba , bailaba y posaba (literal como una adolescente triunfando) con una súper luz de frente q ni me dejaba mirar (luz maravillosa ,ayuda a celulitis ,cicatrices e imperfecciones… creo q necesito una así para mi vida diaria ) bueno volviendo a @fernando.gomez.e dijo algo que ame! Confío en q lo vas a hacer muy bien , eres muy linda y amable GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTE VIAJE . No no no !!!! Yo le conteste : que yo era la más feliz y que siempre había querido Salir en Don Juan !!! La verdad solo tengo agradecimientos con @revistadonjuan @fernando.gomez.e @javier_garzon_yeahh @hernanpuentes @edwinbeltranmakeup @studiopuentes Ho ho ho feliz navidad 🎁 GRACIAS POR HACERME PARTE DE ESTO “Las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia “ E.R. Espero salir mil veces más 🥰🥨🥑📷