Para reducir los índices de pobreza de los hogares vulnerables de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social implementó el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), un apoyo económico que reciben miles de familias mensualmente.

Asimismo, el subsidio está diseñado para que los hogares con mayores índices de necesidad, reciban más dinero y, para este año, el monto a recibir va desde los $ 60.000 COP hasta los $ 740.000 COP. Actualmente, la Secretaría informó que se están realizando los pagos correspondientes al mes de octubre; pero, si aún no lo recibe, le recomendamos seguir los pasos que aquí le compartimos.

De igual manera, las transferencias monetarias que realizan periódicamente se complementan con otros programas subsidiados que otorga el Gobierno Nacional y el Distrito; por ejemplo, ‘Colombia Mayor’, ‘Mi Ahorro, Mi Hogar’, Jóvenes a la U’, ‘Devolución del IVA’ y muchos más.

Requisitos para ser parte de Ingreso Mínimo Garantizado

Los hogares interesados en recibir mensualmente esta ayuda económica deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar registrado dentro del Sisbén IV y pertenecer a los grupos A o B.

Tener una cuenta activa de Daviplata, Bancolombia Ahorro a la Mano, Nequi, Dale y Powwi.

Una vez cumplidos los requerimientos, los interesados pueden afiliarse en cualquier punto de atención de la RedCADE disponibles en Bogotá.

¿Los pagos se realizan a todos los miembros de la familia?

En el momento en que el hogar quede completamente registrado y empiecen a recibir los desembolsos, estos se entregarán al integrante que quede inscrito en el trámite; asimismo, la persona elegida debe tener activa alguna de las cuentas que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda.

Cuando el dinero sea consignado, la familia podrá darle el uso que considere apropiado, al contrario de lo que sucede con el programa ‘Mi Ahorro, Mi Hogar’.

¿Perdió o le robaron el celular? Así puede reclamar Ingreso Mínimo Garantizado

Ante los posibles casos por pérdida o robo que se pueden dar en la capital colombiana, la Secretaría Distrital de Integración Social implementó una solución para que los beneficiarios continuaran recibiendo las transferencias económicas.

Se trata de hacer un reporte a la Secretaría Distrital de Planeación, en el que se informe la entidad financiera y el nuevo número de celular en el que llegarán los pagos. Adicional, en caso de conseguirse otro dispositivo móvil, la entidad hace la salvedad que pueden descargar nuevamente el aplicativo financiero e ingresar el número de celular al que siempre le consignaron.

¿Qué pasa si no retira las transferencias?

En caso de que no retire por cierto periodo de tiempo las transferencias económicas, estas quedarán disponibles en el aplicativo en el que se realizan los desembolsos.

Por su parte, si “las transferencias generar rechazo por parte de la entidad financiera (…) y no fueron cobradas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se realizó el depósito, los recursos no pagados retornan a la Secretaría Distrital de Hacienda y el ciudadano no los recuperará”, señala Integración Social.

