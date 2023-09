El Sistema Integrado de Información sobre multas y Sanciones por infracciones de Tránsito (Simit) reveló que en entre 2010 y 2020 se impusieron más de 6,6 millones de multas de tránsito en Bogotá.

Una increíble cifra si se tiene en cuenta que en la capital del país circulan poco más de 2,5 millones de carros particulares y la población ronda los ocho millones de habitantes.

(Vea también: Controles contra los piques en Medellín dejaron más de 160 motociclistas sancionados)

No obstante, esta considerable cifra se vuelve más asombrosa si se tiene en cuenta que con corte de 16 de julio de 2021, tan solo se habían pagado poco más de 48 % de las multas, es decir, menos de la mitad de los comparendos impuestos en la pasada década.

¿Pagó un comparendo y aún aparece como deudor?

Sin embargo, no son pocos los ciudadanos que aseguran que han llevado a cabo el correcto pago de estas infracciones, impuestas en su mayoría por evadir el pico y placa; estacionar un vehículo en sitios no permitidos; o no utilizar el cinturón de seguridad; y, sin embargo, aparece vigente su deuda.

Por esta razón le compartimos el paso a paso que debe seguir para solucionar esta situación que le podría acarrear otro tipo de inconvenientes.

Bogotá

En caso de que haya pagado la multa y haya realizado el curso en los Centros de Atención Integral habilitados en la ciudad de Bogotá (Entidades Privadas y externas a la SDM) y, sin embargo, la información no ha sido actualizada por parte de las plataformas de las autoridades.

Lo primero que debe hacer es acercarse a la oficina del Centro de Atención Integral donde realizó el curso de pedagogía y solicitar la actualización de la información.

Centro de Atención Integral donde realizó el curso de pedagogía y solicitar la actualización de la información. De igual manera, puede llevar cabo esta solicitud a través de un Formulario de Radicación de Correspondencia: https://www.movilidadbogota.gov.co/radicacionwebsdm/formulario.php

Por fuera de la capital

En caso de que haya pagado la multa, pero haya realizado el curso por fuera de Bogotá en los Centros Integrales de Transito (CIA) y, sin embargo, la información no ha sido actualizada por parte de las plataformas de las autoridades

Debe asistir al Centro de Servicios de Movilidad de Bogotá, ubicado en la avenida calle 13 # 37-35, y llevar: certificado de asistencia al curso de pedagogía y el comprobante de pago.

No obstante, también puede llevar cabo esta solicitud a través de un Formulario de Radicación de Correspondencia: https://www.movilidadbogota.gov.co/radicacionwebsdm/formulario.php.

Actualización

En caso de que no se haya actualizado la información correspondiente a comparendos puede acercarse presencialmente al Centro de Servicios de Movilidad de la calle 13.

Si se trata de acuerdos de pago, puede dirigirse al punto de atención de Paloquemao para que actualicen la información en las plataformas de las autoridades de tránsito.

Llegado caso se trate de prescripciones que quiere actualizar en la plataforma de SIMIT, deberá acercarse al punto de atención de Paloquemao.

(Ver también: Ponen en jaque el pico y placa de Bogotá: podrían tumbarlo y muchos serían felices)

¿Cómo saber si tengo una multa de tránsito?

Este proceso es muy fácil por medio de las plataformas digitales oficiales de la Secretaría de Movilidad, donde también se puede realizar el pago por medio del servicio PSE:

Ingrese a https://www.movilidadbogota.gov.co/

Seleccione en el menú ‘Atención y servicios a la ciudadanía’.

De clic en ‘Consultas en línea’ y luego en ‘Comparendos’.

Una vez en el sistema de Tránsito Bogotá, digite su cédula y el número de placa de, vehículo.

Al completar la verificación de seguridad, se despliegan los comparendos vigentes.

(Lea también: Con carro de $ 4 millones se puede ahorrar lo del pico y placa en Bogotá; cabe en una caja)

Para el caso de Colombia, existe el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT). Este portal integra el registro de infractores para el territorio nacional y controla la no realización de trámites por infracciones a las normas de tránsito.