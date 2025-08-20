El solo hecho de hablar de la tractomula más bella de Colombia, implica tener en cuenta que sus accesorios cuestan hasta 100’000.000 de pesos, más todos sus mantenimientos y el precio neto que tiene a la hora de comprarla nueva sin ningún tipo de aditamentos. Considerando estos puntos, los chóferes y propietarios velan por mantener estos vehículos en las mejores condiciones posibles para trabajarlas y ganarle buen dinero en cada viaje que haga por las carreteras nacionales.

Normalmente, el costo de estos carros de carga se compara con el precio de una casa. Es decir que, incluso para los que no conocen de este mundo, se trata de una cantidad de dinero considerablemente alta. Y eso que, en muchos cálculos, se olvida agregar el combustible, los cambios de neumáticos, los peajes y mantenimientos, ítems que exigen más plata por parte de los dueños.

La tractomula Kenworth T880 es considerada la más bella de Colombia, tal y como lo explica el creador de contenido ‘Autopartesbips’ Iván Beltrán, en su cuenta de Facebook. El propietario de este vehículo lo pidió bicolor y posee cromados en cada rincón. El tráiler es de la marca Capri, los exostos son en punta y acero inoxidable (con un precio aproximado de 10’000.000 de pesos) y sus luces cuentan con un diseño único.

En el interior, este tractocamión posee dos camas, un televisor y una nevera. Además, es espaciosa para que el conductor se mueva con libertad y descanse apropiadamente. Por otra parte, el camión se prende con contraseña, tiene 18 cambios y bajo. Los asientos son electrónicos y se ajustan automáticamente cuando el chofer y el copiloto se montan.

¿Cuánto cuesta un Kenworth T880?

El precio de un vehículo de trabajo tan robusto como el Kenworth T880 es una de las primeras consideraciones para cualquier transportista o empresa de logística. Según datos proporcionados por Bancolombia, adquirir una unidad nueva de este camión en Colombia representa una inversión considerable. El costo de este camión nuevo se sitúa en 685’000.000 de pesos, una cifra que refleja tanto la tecnología y la durabilidad de sus componentes como su capacidad para enfrentar las exigentes condiciones de la industria del transporte de carga pesada.

La inversión no solo cubre el precio del camión en sí, sino también la promesa de un desempeño superior, eficiencia en el consumo de combustible y una larga vida útil. Para muchos profesionales del sector, este costo se justifica por la capacidad del T880 de optimizar las operaciones, reducir los tiempos de inactividad y garantizar la seguridad y la puntualidad en las entregas, elementos cruciales para la rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto dinero produce una tractomula en Colombia?

La rentabilidad de una tractomula se convierte en un tema de interés para quienes operan en el sector. Según el canal de Facebook ‘Al mejor estilo camionero’, el ingreso mensual que una tractomula puede generar para su propietario asciende a 5’000.000 de pesos. Esta cifra, que puede variar en función de factores como las rutas recorridas, el tipo de carga y los costos operativos, representa una aproximación a las ganancias netas que un vehículo de estas características es capaz de producir.

Sin embargo, es importante considerar que esta cifra surge tras descontar los gastos inherentes a la operación diaria del tractocamión, como el combustible, el mantenimiento preventivo y correctivo, los peajes y los salarios de los conductores.

