Así como muchos colombianos revisan dónde invertir mejor su dinero, el camino para quienes le apuntan a grandes proyectos inmobiliarios tiene una especial recomendación por parte de expertos.

El asunto gira en particular hacia aquellos que tienen la aspiración de inclinarse al rumbo más empresarial, en términos industriales, como parte de las posibilidades de un crecimiento económico.

Lo cierto es que el negocio inmobiliario, uno de los más rentables en Colombia, ha llevado a que lleguen incluso nuevos y poderosos actores de la construcción al país, por lo que es pertinente conocer los riesgos detrás de la inversión en este aspecto.

¿Qué peligros hay en inversión en proyectos inmobiliarios en Colombia?

Los inversionistas en Colombia han descubierto que en el desarrollo de proyectos inmobiliarios industriales una mala decisión legal dependiendo de la magnitud del proyecto puede representar pérdidas por encima de los 300 millones de pesos.

No se trata solo de elegir bien la ubicación, sino de asegurar la financiación o tener un diseño atractivo, además de explicar que el factor que realmente determina la viabilidad y rentabilidad de una obra es el respaldo jurídico desde la primera etapa. Así lo explicó Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores

El líder de la mencionada firma, especializada en estructuración legal de proyectos inmobiliarios y en acompañamiento a inversionistas en la compra, legalización, licenciamiento y comercialización de obras industriales en Colombia, remarcó cómo los problemas legales continúan siendo una de las principales causas de retrasos y sobrecostos en los proyectos.

El experto afirmó que los conflictos más comunes incluyen retrasos o incumplimientos contractuales con contratistas y proveedores, problemas en la legalización de licencias o trámites con curadurías y entidades locales, disputas por linderos o titularidad del suelo, reclamaciones de compradores, afectaciones a servicios públicos y diferencias en la interpretación de normas urbanísticas. Cada uno de estos factores puede paralizar un proyecto o hacerlo inviable ante bancos, socios o compradores.

Así mismo se destaca que 2 de cada 5 construcciones industriales en Colombia sufren retrasos por dificultades jurídicas relacionadas con el uso del suelo o las licencias, lo que evidencia la necesidad urgente de contar con asesoría legal especializada desde la fase de planeación.

¿Qué documentos debe tener un proyecto inmobiliario en Colombia?

Ante este panorama, la clave está en anticiparse y contar con asesoría jurídica desde el inicio permite identificar riesgos, cumplir con las normas vigentes y tomar decisiones estratégicas en inversión inmobiliaria con plena seguridad legal. Pero además de la prevención, el acompañamiento jurídico también optimiza procesos, agiliza trámites y protege la rentabilidad del negocio.

Según Bermúdez, todo proyecto debe contar, como mínimo, con estos documentos para estar correctamente blindado:

Contrato de obra civil con alcances y exclusiones.

Licencia de construcción aprobada.

Pólizas de cumplimiento y estabilidad de la obra.

Actas de entrega, finalización, garantías, y reglamentos de propiedad horizontal (cuando aplica).

Escrituras públicas que acrediten la titularidad y antecedentes del predio.

“Estos documentos no son un formalismo. Son la base legal que hace viable el proyecto financiera y comercialmente”, explicó Bermúdez.

Un desarrollo sin esta documentación corre el riesgo de ser detenido, multado o quedar atascado en disputas legales que afectan su valorización y comercialización.

Bermúdez Constructores ha acompañado la estructuración legal de proyectos incluso en situaciones complejas, como predios con sanciones urbanísticas o zonas no contempladas en la norma vigente. Gracias a este enfoque estratégico, la empresa señaló que sus clientes han obtenido rentabilidades superiores al promedio del mercado y han protegido inversiones por más de 30 mil millones de pesos en activos industriales.

“El respaldo jurídico no es un gasto, es una inversión que previene sanciones, optimiza decisiones estratégicas y garantiza que cada metro cuadrado construido tenga sustento legal y comercial”, sentenció Bermúdez.

Así, en un entorno cada vez más exigente y regulado, el respaldo jurídico no es un gasto adicional, sino un valor esencial. Es la única garantía real de que cada metro cuadrado construido se sostenga sobre bases legales firmes y rentables.

